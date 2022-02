Bagarre générale et visage ensanglanté après le match : Welkenraedt et la JS Liégeoise condamnent les faits

Triste spectacle, ce dimanche au CREF à Blegny. Une bagarre générale a éclaté après le match entre la JS Liège et Welkenraedt.

Cette saison, la lutte pour le titre est particulièrement serrée en P3, série C.

Sept clubs se tiennent en cinq points et demeurent concernés par la course aux lauriers. Parmi ceux-ci, la Jeunesse Sportive Liégeoise et Welkenraedt, qui s’affrontaient ce dimanche après-midi au CREF de Blegny.

Au rayon sportif, ce sont les Liégeois qui se sont imposés, 2-1, signant une belle opération au passage, pendant que Welkenraedt subissait un nouveau coup d’arrêt dans la course au sacre.

Les choses auraient pu s’arrêter là, mais elles ont dégénéré en tribune.

D’après plusieurs témoignages récoltés par nos soins, un joueur de Welkenraedt et un joueur de l’équipe locale ont échangé des coups au coup de sifflet final.

La tension, déjà palpable pendant la rencontre, est alors montée d’un cran en tribune.

Un supporter de Welkenraedt a alors eu la mauvaise idée de lancer un verre depuis la tribune (en hauteur) vers le bord de terrain. Verre qui a atterri sur le visage d’un membre de la JS Liégeoise, touché à la joue et sérieusement blessé.

La suite, c’est une cohue et des coups échangés des deux côtés, jusqu’à ce que les choses finissent par se calmer. Police et ambulance sont ensuite intervenues.

"Je n’étais pas au match, mais nous avons échangé des informations au niveau du club pour évoquer la situation" réagit Didier Maurage, CQ du club de Welkenraedt, qui confirme notre version des faits, tout en nuançant. "C’est un résumé assez court, mais effectivement: nous condamnons les faits et ce comportement inqualifiable. Nous devrons prendre des mesures mais pas maintenant, pas à chaud. "

Le correspondant qualifié welkenraedtois insiste lui aussi sur la nervosité ambiante pendant le match. "Certaines décisions et attitudes ont été contestées. Et puis, il est dommage que pour un match important dans la course au titre, il n’y avait pas d’arbitre. On a donc dû faire appel à un autre arbitre officiel, mais affilié à la JS Liégeoise. Toutefois, dans l’ensemble, il n’y avait pas à se plaindre. Mais évidemment, à 2-1, le match, serré, s’est envenimé."

Touché à l’oeil

Didier Maurage n’en dira pas plus. "Car ce n’est pas à moi de faire le travail de la police." Mais il insiste et condamne les agissements de certains en ce 13 février. "Une personne de chez nous, qui n’avait rien à voir, a fortement été molestée. Ça aussi, c’est regrettable. On ne veut rien minimiser, car je le répète: ce sont des agissements qu’on ne peut tolérer. Mais on tient à dire aussi que ce n’est pas du tout l’image que le club de Welkenraedt veut renvoyer."

Du côté de la JS Liégeoise (à ne pas confondre avec la JS du Thier à Liège), on veut là aussi prendre du recul, tout en condamnant la violence de ce dimanche.

"Ce sont des faits toujours désolants" entame Thierry Bury, l’entraîneur de la formation liégeoise. "La personne qui a reçu le verre sur le visage est un joueur de l’équipe qui n’était pas repris cette fois-ci pour le match. Il a dû être emmené à l’hôpital et il y a des sutures à trois endroits au niveau du visage. On a eu peur pour l’œil mais on espère que les nouvelles seront vite rassurantes." Le T1 de la JSL regrette lui aussi le triste scénario de cet après-match. "Forcément, les amis et proches de notre joueur touché par le verre ont réagi et certains supporters adverses aussi. Ça a duré une dizaine de minutes, puis la police et l’ambulance, (que nous avions appelées directement) sont arrivées mais nous avions déjà séparé les deux camps." Et Thierry Bury de conclure avec un certain recul: "On n’accuse pas qui que ce soit. On sait dans ce genre d’histoire qu’il n’y a pas forcément qu’un seul coupable. Ce sont des faits regrettables, vraiment."

Si les deux clubs semblent sur la même longueur d’ondes, la vraie question concerne l’état de santé de la principale victime de cette bagarre. "Le visage ensanglanté, c’était impressionnant. On espère que ça va aller pour notre joueur… C’est ça le plus important."