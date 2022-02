Braine-le-Comte: des détonations potentielles lors du tournage de la série "Mauvaise pioche"

L'explosion d'une voiture est prévue la nuit de mardi à mercredi.

Après Jodoigne, les équipes de tournage de la série "Mauvaise pioche" déposent leurs valises à Ronquières. Dans le cadre du tournage, plusieurs séquences seront tournées ces 15 et 16 février dont, notamment, l’explosion d’une voiture.

Programmée avec l’accord de la Ville de Braine-le-Comte, la scène de l’explosion se déroulera la nuit de mardi à mercredi entre 18h30 et 4h30 du matin à la rue Rosemont (à hauteur de la brocante). La commune alerte donc ses habitants quant à de potentiels bruits de détonation assez importants. Toutes les précautions de sécurité seront prises lors de cette scène, organisées en collaboration avec les services de secours locaux.

Durant le tournage, la circulation sera interrompue par intermittence pendant les prises de vue. Pour ce faire, des barrières Nadar seront installées entre la rue du Tombois et la rue du Bois d’Haurrues. Un régisseur sera situé à chaque extrémité de la zone afin d’informer les personnes qui souhaitent la traverser.

Réalisée par l’acteur et réalisateur français Fred Scotlande, "Mauvaise pioche" est une série en 10 épisodes d'environ 30 minutes coproduite par les studios Belga Line Producers, BBC Studios et Calt Studio. Adapté de la série britannique "The Wrong Mans" créée par James Corden et Mathew Baytnon, le remake français met en scène le comédien belge François Damiens, Vincent Dedienne, Fanny Sydney, Anne Benoit, Anne Azoulay ou encore Laurent Capelluto.

Destinée à la plateforme de streaming Disney+, la série raconte l’histoire de Vincent (Vincent Dedienne) et Alban (François Damiens). "La trentaine entamée, Vincent travaille pour le département de la Meurthe-et-Moselle et vient de se faire larguer par sa petite amie Louise, qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans les mêmes locaux que Vincent. Après avoir répondu à un téléphone portable égaré sur le site d’un accident de voiture, Vincent se retrouve avec Alban empêtrés dans un dangereux complot criminel qui bouleverse leur vie", lit-on dans le synopsis officiel.