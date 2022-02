Tour d’Oman: Jan Hirt gagne l’étape reine et prend une option sur la victoire finale

Jan Hirt a remporté la cinquième étape du Tour cycliste d’Oman (2.Pro), lundi, entre Samail et Jabal Al Akhdar (150,5 km).

Le Tchèque de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert s’est imposé en solitaire au sommet de la "montagne verte", ce qui lui permet de prendre la tête du général au détriment de l’Italien Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl) et de prendre une grosse option sur la victoire finale.

Six coureurs s’échappaient en début de course: Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB), les Italiens Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) et Filippo Ridolfo (Novo Nordisk), les Espagnols Anntonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) et Angel Fuentes (Burgos-BH) et le Kazakh Nicolas Vinokourov (Astana Qazaqstan Development Team).

Leur aventure prenait fin à 52 km de l’arrivée, alors que le peloton avait éclaté en plusieurs parties un peu plus tôt. Impliqué dans une chute, le Danois Anthon Charmig (Uno-X), deuxième du général, se trouvait dans un deuxième groupe.

L’équipe Intermarché-Wanty-Gobert dictait l’allure durant l’ascension de la montagne verte (5,7 km à 10,5 pour cent de déclivité moyenne). Le groupe de tête se réduisait progressivement jusqu’à une dizaine d’unités, dont le leader du général Masnada. A deux kilomètres de l’arrivée, Jan Hirt accélérait. Le Tchèque de la formation World Tour belge s’en allait décrocher, à 31 ans, la troisième victoire de sa carrière. Il offre à l’équipe de Jean-François Bourlart un troisième succès cette saison.

Le Français Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic) prenait la deuxième place à 39 secondes, devant son compatriote et équipier Elie Gesbert, troisième à 48 secondes. Henri Vandenabeele (DSM) franchissait la ligne en huitième position, 1:19 après Hirt. Masnada, onzième, concédait lui 1:48. Au général, Hirt possède 1:00 d’avance sur Masnada. Le Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates) est troisième à 1:16.

Mardi, la 6e et dernière étape reliera Al Mouj Muscat à la corniche de Mutrah sur la distance de 132,5 kilomètres. Elle pourrait permettre au Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates) et au Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), chacun vainqueur d’un sprint final, de se départager.

Le Kazakh Alexey Lutsenko avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course n’avait pas eu lieu en 2020 et 2021.