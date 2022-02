Y a-t-il péril en la betterave? Une forêt de 3 500 arbres, plantée en un seul jour; que propose la médecine contre l’épilepsie? Voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 14 février 2022.

1 Quelle est la commune de Wallonie où la population moyenne est la plus jeune?

Statbel vient de sortir son top 20 annuel des communes les plus jeunes de Belgique.

2 Agriculture: après deux sécheresses et une année trop humide, y a-t-il péril en la betterave?

La dernière campagne betteravière a été catastrophique.

De quoi remettre le secteur en question?

3 Le gardien de but de Huy victime d’un malaise: des nouvelles rassurantes

C’était le match de la peur pour ne pas descendre, il est devenu celui de la crainte pour l’état de santé de Mathieu Delbouille.

L’angoisse, avant des nouvelles rassurantes.

4 Carl Cambron, ancien bourgmestre de Perwez: «Je ne me doutais pas des détournements»

Carl Cambron, l’ancien bourgmestre faisant fonction de Perwez, voyait l’ancien directeur financier comme quelqu’un de "fainéant".

5 Crisnée: une forêt de 3 500 arbres, plantée en un seul jour

Dimanche, plusieurs centaines de volontaires sont venus planter des arbres à Crisnée, avec l’objectif de créer une forêt en une journée.

6 Un cheval pour ramasser les déchets dans les rues de Villers-la-Ville

Une première sortie vendredi pour les stagiaires et un cheval de la Cordiante, qui ramassent les poubelles publiques et déchets dans la commune.

7 Huy: quel avenir pour la collégiale Notre-Dame?

La collégiale Notre-Dame de Huy est en travaux… depuis des lustres.

Justement, y en sont où, ces travaux? Car plus rien ne semble bouger depuis des années.

8 Que propose la médecine contre l’épilepsie?

C’est la Journée mondiale de l’épilepsie. La médecine fait d’énormes progrès dans ce domaine.

Explications du Pr Ferrao Santos.

9 Les Belgian Cats sont qualifiées pour la Coupe du monde

On attendait une victoire des Belgian Cats dans un match référence. On l’a eue ce dimanche soir face aux joueuses russes, privées de deux cadres, Vadeeva et Shilova.

10 Ces Zèbres ne méritent pas le Top 4

Face à des Blauw en Zwart hésitants, les Hennuyers n’ont pas rivalisé. Les espoirs de play-off 1 s’éteignent définitivement.