Les Belges ont généré 416 kilos de déchets ménagers par personne en 2020

En 2020, les Belges ont généré 416 kilos de déchets ménagers par personne, ramassés lors des collectes de déchets organisées par les services communaux, indique lundi l’office européenne de statistique Eurostat. En 2005, les Belges en produisaient en moyenne 482 kilos.

Les Belges se situent en dessous de la moyenne européenne qui était en 2020 de 505 kilos soit 4 kilos de plus qu’en 2019 et 38 kilos de plus qu’en 1995.

Eurostat note de grandes disparités dans l’Union européenne avec les plus grands générateurs de déchets au Danemark (845 kilos), Luxembourg (790 kilos), Malte (643 kilos) et l’Allemagne (632 kilos). En bas de l’échelle, on retrouve la Roumanie (287 kilos), la Pologne (346 kilos) et la Hongrie (364 kilos).

Au total, 225,7 millions de tonnes de déchets ménagers ont été générés en 2020 (+1% par rapport à 2019).