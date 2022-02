"On SEXplique", nouveau podcast à destination des ados pour aborder la sexualité

La RTBF lance à partir de ce lundi "On SEXplique", une série podcasts qui aborde les sujets liés à la sexualité pour les pré-ados de 12 à 16 ans, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

"L’objectif de la série de podcasts est de rendre accessibles les discussions sur la sexualité et de répondre à toutes les questions des jeunes adolescents", est-il précisé dans le communiqué.

Au total, "On SEXplique" proposera dix épisodes de 13 minutes, brassant les thèmes suivants: la vie amoureuse; la première fois; le consentement; la pornographie; la puberté; les IST; les fantasmes, orientation et genre; les stéréotypes et la contraception.

Les podcasts sont animés par l’influenceur Tim on the gram, une sexologue et un groupe de sept ados.