Best of foot local: le but de la saison, 550 personnes en P4 et un malaise lors du derby

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1. On a eu très peur lors du derby

En D3ACFF B avait lieu le derby entre voisins et rivaux: Wanze/Bas-Oha contre Huy. Et même si les locaux ont remporté trois points précieux, le principal n’était pas là. En effet, le portier hutois Mathieu Delbouille a fait un malaiseen fin de rencontre. Inconscient à l’arrivée de l’ambulance, le futur gardien de Croatia Wandre a donné des nouvelles positives en soirée. Mais quelle frayeur pour les deux camps.

2. De la grande philosophie

À l’issue de la rencontre entre Biesme et Beauraing, gagnée par les seconds cités, l’entraineur visiteur Alain Barbier a fait une déclaration plutôt… lucide. "Quand une équipe gagne, elle se maintient."

C’est tout à fait vrai, n’est-ce pas?

3. But de l’année pour Turhan

Recep Turhan a sans aucun doute marqué un des buts de l’année, lors de Condrusien-Andenne.Balle au pied depuis son rectangle, le talentueux Andennais a envoyé un missile du milieu du terrain qui a fini sa course dans le plafond condrusien. Un but incroyable qui a ravi les foules.

4. Première de la saison pour la première du coach

Bouillon B a gagné sa première rencontre de la saison. Oui et alors? Et bien, cette rencontre face à Villers-devant-Orval, c’était la première du coach Christophe Szwed. Plutôt sympathique, comme début non?

6. 874 jours plus tard...

En troisième provinciale verviétoise, Signeulx a fêté ce dimanche sa première victoire depuis plus de 874 jours, soit plus de deux ans et demi. La fête a dû être grande et le réveil de certains bien moins évident.

7. Victoire par KO… en boxe

Si Heusy B - Limbourg restera dans les mémoires, ce n’est certainement pas pour la qualité de son football, même si le score de 3-4 est alléchant. Non. Cette rencontre a été marquée par un arrêt de match de plus de dix minutes dû à une bagarre générale. Frustrés de certaines décisions arbitrales, des supporters sont montés sur le terrain pour envoyer des coups de poing à certains joueurs. Lamentable...

8. Un Ernst des grands soirs

"Kevin Ernst, nous a sorti un match exceptionnel. Il monte en puissance. Déjà un doublé la semaine dernière et ici un triplé, c’est fantastique." Par ces mots, Andy Piters, T1 rechaintois, décrit avec des étoiles dans les yeux la performance de son buteur. Avec trois buts inscrits dont le dernier à la 94e minute, l’avant Kevin Ernst a offert un point inespéré à Rechain sur le terrain de Fize. Solide perf.

9. 550 personnes en P4

Comme lors du match aller, Lensois-Thisnes a été une vraie propagande pour le footbal qu’ont chéri. Devant plus de 550 personnes, pour un match de quatrième provinciale on le répète même si les joueurs et entraineurs présents sur le terrain n’ont rien de ce niveau, les hommes de Pierre Longueville se sont imposés 1-2 à la dernière seconde sur un but de l’inusable Belme. Grâce à cette victoire du leader face à son dauphin, Thisnes est en route pour le titre.

10. Quatorze buts à deux

Clermont - St Gérard et Olloy - Surice B ont plusieurs points communs. Le carton mis par les deux équipes visiteuses, oui (0-16 et 0-15) mais surtout, le festival offensif de leur buteur respectif. Libert d’un côté et Sacré de l’autre ont inscrit tous les deux pas moins de sept buts chacun. Le compteur goal a dû bien chauffer dans cette série de quatrième provinciale.

11. Triplé en six minutes

Le jeune Pilotte se souviendra probablement très longtemps de ce La Hulpe - Mont-Saint-André en deuxième provinciale. Habitué de l’équipe B en P3, le jeune attaquant est rentré à la mi-temps et plutôt bien même puisqu’il a réalisé le coup du chapeau en l’espace de six petites minutes. Honnête.