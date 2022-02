Classement ATP: David Goffin (48e) perd une place, le top-10 mondial inchangé

David Goffin a perdu une place et occupe désormais la 48e position du classement mondial des joueurs de tennis, publié lundi par l’ATP.

La semaine passée, Goffin a été éliminé d’emblée au tournoi de Rotterdam. Il reste néanmoins dans le top-50, qu’il avait réintégré lors du précédent classement après en avoir été éjecté pendant une semaine. Le Liégeois, qui rencontrera le Finlandais Emil Ruusuvuori au premier tour à Doha, risque de connaître une nouvelle chute le 28 février, lorsqu’il perdra les points de son titre à Montpellier l’an passé.

Le sommet de la hiérarchie mondiale reste inchangé, avec toujours le Serbe Novak Djokovic devant le Russe Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev. Medvedev pourrait déloger Djokovic du trône le 28 février, à l’issue des tournois de Dubaï, que jouera le Serbe, et d’Acapulco, que disputera le Russe, a indiqué l’ATP. Le premier changement dans le classement concerne l’Argentin Diego Schwartzman, qui grappille une place après sa finale perdue contre le Norvégien Casper Ruud (8e) à Buenos Aires et se retrouve 14e. Vainqueur à Rotterdam, le Canadien Felix Auger-Aliassime reste neuvième. L’Américain Reilly Opelka profite de son titre à Dallas pour intégrer le top-20 avec une 20e place.

Les autres joueurs belges connaissent une semaine positive au niveau du classement: Zizou Bergs, demi-finaliste au Challenger de Cherbourg, gagne 19 places pour atteindre la 169e position, soit le meilleur classement de sa carrière à 22 ans, tandis que Kimmer Coppejans (208e) et Ruben Bemelmans (210e) progressent tous deux de huit rangs.