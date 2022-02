Restitution des biens volés par la Belgique au Congo: "plaçons la science au centre"

Au micro de DH Radio, ce lundi matin, le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique est revenu sur le travail qu’il veut que la Belgique entreprenne concernant la restitution de bien volés au Congo. Un sujet clivant.

Aujourd’hui, 1 % d’objets des œuvres du musée de Tervueren provient de pillages, de massacres mais comment estimer d’où viennent les 41 % qui posent question ? En charge de la politique scientifique, Thomas Dermine , le secrétaire vient avec un discours clair: "Ce qui a été volé n’a pas sa place dans nos musées. Nous ne sommes pas des voleurs, des pilleurs, des violeurs… Je suis mal à l’aise quand je suis dans un musée et que je montre à mes enfants une œuvre qui été acquise de façon vraiment atroce."

Pour éclaircir l’origine des 41% de biens qui n’a pas être déterminée, la Belgique va mettre en place des équipes de recherches congolaises et belges et "placer la science au centre avec des études de provenance". Le secrétaire d’État veut à travers cela reconstruire l’histoire commune entre la Belgique et le Congo.