NBA: huitième succès de suite pour Boston, vainqueur d’Atlanta, Minnesota domine Indiana

Boston a signé un huitième succès de rang dans le championnat nord-américain de basket (NBA) en battant Atlanta 105-95 alors que Minnesota s’est joué 129-120 d’Indiana dans les deux seuls matchs au programme dimanche, en préambule du Super Bowl.

Menés 55-45 à la mi-temps, les Celtics ont fait la différence dans le troisième quart-temps, remporté 42-23. Jayson Tatum a été le grand artisan du succès des Celtics avec 38 points et 10 rebonds. Du côté d’Atlanta, Trae Young a fini avec un double-double à 30 points et 10 passes.

Boston (33 victoires, 25 défaites) gagne une position et est désormais sixième à l’Est. Atlanta (26 victoires, 30 défaites) est dixième.

La deuxième rencontre au programme a vu la victoire de Minnesota sur Indiana grâce notamment aux 37 points du sophomore Anthony Edwards, devenu, à 20 ans et 192 jours, le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 2.500 points inscrits en carrière. Seuls LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker ont franchi ce cap plus tôt.

Minnesota occupe la septième position à l’Ouest avec 30 victoires et 27 défaites. Indiana (19 victoires, 39 défaites) pointe au 13e rang à l’Est.