Standard: une offre liante venue d’un investisseur canadien

Il y a quelques jours, nous vous révélions que Bruno Venanzi disposait de trois offres liantes d’investisseurs étrangers et que la deadline pour l’entrée en négociations exclusives avait été fixée au 18 février.

Parmi ces offres, on retrouve JKC Capital, la société d’investissement du Canadien John Chayka (32 ans). Selons nos informations, l’ancien directeur général de l’équipe de hockey des Coyotes de l’Arizona (il était à l’époque le plus jeune dirigeant de l’histoire de la NHL mais a quitté le club en 2020) souhaite acquérir une participation majoritaire dans le Standard, en compagnie de l’Américain Jared Porter, l’ancien directeur du scouting des Red Sox de Boston (une équipe de baseball qui appartient au même propriétaire que le club de football de Liverpool).

Les deux hommes, qui avaient visité les installations liégeoises il y a quelques semaines et qui ont assisté à Standard - Club Bruges le 23 janvier dernier, souhaitent prendre en charge la gestion quotidienne du club. Ils ont visité plusieurs clubs d’Europe de l’ouest mais ont été charmés par la passion qui entoure le Standard et l’histoire du club. Outre le fait qu’ils veulent directement être actifs sur le marché des transferts, l’Académie et le football féminin seraient au cœur de leur projet.