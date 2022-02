Mouvements de troupes: Kiev demande une réunion urgente avec Moscou

L’Ukraine a exigé une réunion urgente avec la Russie et les pays de l’OSCE, accusant Moscou de ne pas partager d’informations sur ses déplacements de troupes massifs à la frontière ukrainienne AFP

Dans un communiqué publié dimanche soir, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a affirmé que la Russie avait ignoré une demande de Kiev concernant le Document de Vienne, un texte de l’OSCE qui promeut des mesures de transparence entre les forces armées des 57 pays membres de l’organisation.

"Nous passons à l’étape suivante. L’Ukraine convoque une réunion avec la Russie et tous les Etats membres (de l’OSCE) sous 48 heures pour évoquer le renforcement et les déplacements des troupes russes le long de notre frontière et en Crimée occupée", a indiqué M. Kouleba.