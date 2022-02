À peine parti du Standard, Muleka s’offre son premier but et passe décisive en Turquie (vidéo)

Le Congolais a parfaitement débuté sa saison avec son nouveau club en inscrivant un goal et s’offrant une passe dé.

Et si l’attaquant que le Standard cherche n’était tout simplement pas… Jackson Muleka. Pour sa première avec le club turc de Kasimpasa, l’international congolais s’est offert le luxe d’inscrire son premier but et sa première passe décisive lors du partage (2-2) contre Alanyaspor.

Le prêt de six mois du buteur avait fait grincer des dents les supporters du Standard. Seul buteur en compagnie de Renaud Emond, Jackson Muleka n’a que très (trop?) rarement reçu sa chance.

Ce premier but montre en tout cas que le problème de finition n’est peut-être pas obligatoirement un manque de talent ou autres, mais plutôt une mauvaise approche tactique à son sujet. À voir désormais dans les prochaines semaines si Muleka arrive à réitérer sa performance mais nul doute désormais que les dirigeants vont être plus qu’attentifs à ses matchs.