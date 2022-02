Saint-Valentin: le nombre d’arnaques aux sentiments en hausse

Les victimes d’arnaques à l’amour, mais aussi à l’amitié ou aux sentiments en général, sont de plus en plus nombreuses, rapporte lundi la Dernière heure, à l’occasion de la Saint-Valentin.

En 2021, 1.781 rapports ont été soumis pour fraude à l’amitié (qui comprend la fraude à l’amour) via le Point de contact du SPF Economie. En 2020, 1.317 notifications de ce type avaient été reçues.

L’année dernière, 528 des 1.781 déclarants ont indiqué avoir subi un préjudice financier. La perte financière totale déclarée est de plus de 9,1 millions d’euros, soit plus de 17.000 euros en moyenne. Le montant de perte financière le plus élevé déclaré est de 500.000 euros.

"Nous constatons que depuis la crise du Covid, il y a une augmentation de plus de 50% de la fraude en ligne, qui comprend également la fraude amicale. En raison des mesures de restrictions, les personnes passent plus de temps devant leur ordinateur ou sur leur smartphone", explique un porte-parole du SPF Economie.