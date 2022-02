Les filets de pêche pouvant blesser les marsouins et phoques interdits

Les filets pouvant blesser les marsouins et les phoques seront interdits à la Côte, a annoncé dimanche le ministre emmêlantdu Nord, Vincent Van Quickenborne. L’utilisation de filets maillants et emmêlants est désormais proscrite dans la pêche récréative.

Chaque année, de nombreux marsouins et phoques s’échouent à la Côte belge. L’an dernier, 75 marsouins et 99 phoques se sont ainsi échoués sur les rivages belges. Le nombre de phoques échoués a doublé l’an dernier, ce qui peut s’expliquer notamment par la population croissante de ces mammifères mais aussi parce que de plus en plus d’animaux se retrouvent pris dans les filets de pêche.

"La flotte de pêche belge n’utilise presque pas ces filets nuisibles. Nous les voyons cependant encore apparaître dans la pêche récréative. C’est ce à quoi nous nous attaquons maintenant", a expliqué M. Van Quickenborne. Un arrêté royal interdit l’utilisation de ces filets et précise les règles sur l’utilisation de filets de pêche.

Il est désormais proscrit de tendre des filets à partir d’embarcations de plaisance. La pose de filets maillants et emmêlants depuis la plage est aussi interdite. Les filets devront également être marqués afin de pouvoir retrouver leur propriétaire.

En cas d’infraction, les filets pourront être saisis. Des amendes allant jusqu’à 800.000 euros pourront aussi être imposées.