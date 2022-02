Débrief sportif du week-end: la VAR continue de faire parler, Lukaku champion du monde, Quintana conquérant

Entre les polémiques autour de l’arbitrage vidéo, les performances des Diables à l’étranger et un record en NBA, le week-end sportif a été rempli.

FOOTBALL

D1A

Dimanche, le Standards’est incliné face à une équipe de Genk joueuse en première période et dans le contrôle lors du second acte (2-0). Après avoir pris l’avantage peu avant la pause, Genk va doubler la marque à la suite d’une erreur de Moussa Sissako. Les Rouches accusent 9 points de retard sur le top 8 et s’éloignent encore un peu plus des Play-Offs 2.

Fin de série pour l’Union Saint-Gilloise: le leader de Pro League s’est incliné à domicile face à une bonne équipe de Saint-Trond (0-1). Les Bruxellois ont manqué un pénalty dans le temps complémentaire, qui aurait pu leur permettre de décrocher le match nul.

Durant la soirée, le Club de Bruges a battu le Sporting Charleroi deux buts à zéro. Sans avoir brillé dans le jeu, les Brugeois ont fait mal en transition face à des Zèbres combatifs mais peu efficaces devant le but. Mats Rits a inscrit un doublé pour les Blauw en Zwart.

Samedi, Anderlechts’est imposé en déplacement à Zulte Waregem (1-2). Les Mauves ont fait le travail en première période, en inscrivant deux buts via Kouamé et Refaelov. Le premier but Anderlechtois a toutefois fait couler beaucoup d’encre: malgré une position de hors-jeu de Verschaeren qui semble influencer l’action, le VAR a décidé de valider le but Anderlechtois après de nombreuses minutes de flottement.

ÉTRANGER

Déjà buteur en demi-finale, Romelu Lukaku a été une nouvelle fois décisif en Coupe du Monde des clubs. Le Diable Rouge a inscrit le premier but de la finale entre Chelsea et Palmeiras. Les Blues se sont imposés deux buts à un en prolongation et remportent la compétition pour la première fois de leur histoire.

Chelsea succède au Bayern Munich et remporte le trophée de la FIFA pour la première fois de son histoire. AFP

Mauvaise nouvelle en revanche pour Denis Praet : l’entraîneur de Torino, son club italien, a annoncé que la saison du Diable était terminée. En cause: une fissure au niveau du cinquième métatarsien du pied droit contractée durant un entraînement ce vendredi.

CYCLISME

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a réédité son exploit de 2020 au Tour de La Provence cycliste en s’imposant dimanche dans la dernière étape et au classement final de cette 7e édition. Le coureur de 32 ans s’est imposé dans cette étape, en solitaire, avec 37 secondes d’avance sur le Danois Mattias Skjelmose Jensen.

MOTEURS

L’Allemand Pascal Wehrlein s’est imposé dans la troisième manche du championnat du monde de Formule E 2022, samedi à Mexico. Le pilote Porsche, qui avait signé la pole, a devancé son équipier et compatriote André Lotterer. La troisième place est revenue au Français Jean-Éric Vergne au volant d’une DS à 9.081 secondes.

HOCKEY

Les Red Lions ont été battus 2-1 par l’Argentine pour leur 5e match de Hockey Pro League, samedi soir à Buenos Aires. Notre équipe nationale aligne une 5e défaite consécutive dans cette compétition. Ce dimanche, les Red Lions auront l’occasion de prendre leur revanche sur les ‘Leones’, à partir de 23h00, heure belge.

Les Red Lions commencent l’année 2022 par une défaite. ZUMAPRESS

BASKET

Les Belgian Cats se sont inclinées contre les Etats-Unis 75 à 84 (mi-temps: 26-38) pour leur deuxième match de qualifications en vue de la Coupe du monde de basket féminin, disputé vendredi à Washington. Une défaite avec les honneurs pour notre équipe nationale, qui affronte la Russie dimanche soir à 21h30 en République Dominicaine.

LeBron James est devenu samedi le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, saison régulière et play-off cumulés. Le "King" a inscrit 26 points lors de la défaite 117-115 des Lakers face à Golden State, ce qui lui permet de totaliser 44.156 points et de dépasser Kareem Abdul-Jabbar (44.149 points).