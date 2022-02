VIDÉO | Le pénalty manqué par Vanzeir qui coûte la défaite à l’Union

L’Union Saint-Gilloise s’est inclinée sur le plus petit des écart face à Saint-Trond. Dante Vanzeir a manqué le pénalty de l’égalisation dans le temps complémentaire.

Alors que l’Union avait concédé un pénalty en seconde période, transformé par Brüls, les Bruxellois ont eu une ultime occasion de revenir au score dans le temps complémentaire. Suite à une faute de Hashioka sur Loïc Lapoussin, l’arbitre a désigné le point de pénalty.

C’est Dante Vanzeir, auteur du pénalty décisif il y a quelques semaines lors de la victoire face à Genk, qui a pris ses responsabilités. Le jeune Diable Rouge manque toutefois complètement sa tentative en envoyant le ballon au-dessus de la cage de Schmidt. Quelques minutes plus tard, l’arbitre siffle la fin de la rencontre. L’Union reste leader, mais n’avait plus perdu de rencontre depuis le mois de novembre et une défaite face à OHL (1-3).