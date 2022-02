Pourparlers sur l’Ukraine: Steinmeier ne voit pas d’invasion tant qu’États-Unis et Russie continuent de discuter

Le renforcement actuel des troupes russes ne peut être compris que comme une menace pour l’Ukraine, a déclaré le président allemand nouvellement réélu, Frank-Walter Steinmeier, mais il est convaincu qu’il ne peut y avoir d’invasion tant que la Russie et les États-Unis continuent de se parler.

Steinmeier ne veut pas agir lui-même. "Un rôle de médiateur n’est pas à l’ordre du jour", a-t-il déclaré dans une émission de la chaîne publique ZDF. Le gouvernement allemand fait ce qui est possible. "A cet égard, il n’y a pas du tout de raison d’intervenir maintenant."

Le président pourrait toutefois "fournir une assistance supplémentaire pour s’assurer que l’Allemagne est consciente de sa responsabilité au sein de l’Otan envers ses partenaires de l’alliance."

Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet en Ukraine non plus, a déclaré M. Steinmeier. Il a notamment évoqué les efforts diplomatiques et l’aide économique de l’Allemagne à l’Ukraine.

Les Russes et les Ukrainiens continuent de montrer leur intérêt à progresser, a-t-il relevé sur la chaîne publique ARD. "Tant que cet intérêt est visible des deux côtés, l’Allemagne peut faire sa part pour éviter le pire."