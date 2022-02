P2: Un top 5 plus serré que jamais en série B

Voici les résultats complets du week-end en P2 namuroise.

P2A: Qui fera chuter Arquet?

Les Vedrinois sont toujours solides leaders de la P2A. Et toujours invaincus en championnat, avec une série de 22 matches sans défaite. Ce dimanche, c’est Sauvenière qui a dû s’avouer vaincu (1-4). Le dauphin d’Arquet, Bossière, s’est lui imposé de justesse (4-3) contre Jambes. Ligny (3e) s’est lui plus facilement défait de Sart-Bernard (3-1). Si Gesves n’a pas laissé Floreffe marquer (5-0), Naninne a encaissé deux goals de Tamines B (5-2). Dans le duel des anciens de P1, Rhisnes est sorti vainqueur de son match face à Wépion (2-1). Dans les autres résultats, on note la victoire d’Éghezée face à Aische B (2-1) et celle du FCO Namur à Auvelais (1-3).

P2B: Haversin se relève à Évelette

Battu le week-end dernier à Schaltin alors qu’il restait sur une impressionnante série de 7 matches sans défaite, Haversin a renoué avec le succès en s’imposant sur la pelouse d’Évelette-Jallet (1-3). Une victoire importante pour les Cinaciens qui reprennent leur 3e place au classement (33 points), juste derrière Petigny (35 points après sa victoire 1-2 à Beauraing B) et le leader Gedinne (37 points depuis son succès 3-2 face à Tarcienne). Le derby mosan entre Anhée et Profondeville est revenu aux visiteurs (0-1). Havelange a signé sa 2e victoire de la saison (5-4) contre Pesche tandis que Schaltin et Bioul ont partagé (1-1). Samedi soir, Pondrôme a écarté Flavion-Morialmé B (5-3).