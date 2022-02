Farid répond à votre question météo: 3 journées potentiellement très venteuses cette semaine

La question du jour à Farid est celle de Charles de Saint-Hubert (Luxembourg): "Salut Farid, doit-on craindre encore des coups de vent ces prochains jours sur notre pays? Merci d’avance!"

Salut Charles: En effet, ça va commencer à bouger un peu sur l’Europe de l’ouest cette semaine avec la mise en place d’un temps plus perturbé. Entre l’Angleterre, le nord des Pays-Bas et le Danemark, des conditions tempétueuses sont même à craindre avec la Belgique légèrement en retrait. Pour moi, 3 jours à surveiller avec un premier passage venteux mardi soir mais rien de dramatique (65 à 80 km/h).

Mercredi serait plus calme avant l’arrivée d’un deuxième coup de vent un peu plus fort mais à nouveau pas alarmant. On atteindrait toutefois 75 à 85 km/h au littoral et 65 à 80 km/h du sud au centre du pays. Un 3ème pic venteux est entrevu pour vendredi mais pourrait passer plus au nord sur beaucoup de scénarios, situation tout de même à surveiller. Normalement, l’anticyclone devrait reprendre ensuite la main pour la fin du mois et début mars avec moins de vent.

ET POUR LE RESTE DU PAYS?

La perturbation de la nuit affectera le sud où il pleuvra de manière continue alors que la mer retrouvera déjà un temps sec. Cette accalmie interviendra aussi sur le Hainaut, les Brabants et la capitale après 8-9H et Namur après 10 H. Sur le relief et le sud-est, encore de la pluie jusque fin de matinée alors que pendant ce temps-là, de larges éclaircies reviendront en Flandres.

L’après-midi, une météo sans histoires avec un ciel d’alternance et une goutte près de nos frontières est. Une poche d’air froid en altitude arrivera de la France fin d’après-midi et une ligne d’averses devrait balayer le pays. Je dirais 15-17H sur le centre et en soirée sur le sud avec au pire 1 bonne heure de bonnes pluies et quelques rafales (60 km/h). Maximas de 10°C en plaine et vent qui faiblira à nouveau en soirée.