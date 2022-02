D3A ACFF: Victoire du leader namurois et partage aischois

Dieudonné Lwangi a inscrit l’unique but namurois, mais qui conforte le leadership des Merles. ÉdA – Christophe Béka

Voici les résultats du dimanche en D3A ACFF. Aucune défaite namuroise n’est à signaler ce week-end à cet échelon.

Comme en D3B, le haut du classement en D3A est fortement teinté de Namurois, avec un leader unioniste et des Aischois toujours concernés par le podium.

Manage 0 – Union Namur 1

But: Lwangi (0-1, 21e)

Un seul but dans la rencontre, mais un but qui vaut son pesant d’or. Grâce à cette victoire namuroise dessinée sur une réalisation de Dieudonné Lwangi, les Merles confortent encore leur pole position en série A. Les hommes d’Olivier Defresne comptent 7 unités d’avance sur Tournai, leur plus proche poursuivant.

Pays Vert 2 – Aische 2

Buts: Dethier (0-1 sur pen., 20e), Delooz (0-2, 83e), Hospied (1-2, 85e; 2-2, 88e)

Léger coup d’arrêt pour Aische qui restait sur 4 victoires consécutives à domicile. Lors de leur premier déplacement de l’année, les Hesbignons ont été contraints au match nul sur la pelouse d’Ostiches-Ath. Devant au score grâce au penalty transformé par Dethier, Aische a fait le break à 10 minutes du terme mais ce n’était pas suffisant pour l’emporter. Dans les cinq dernières minutes, les Hennuyers ont recollé au score sur un doublé de Quentin Hospied.

