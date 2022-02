DIRECT| Le Club de Bruges mène grace à une superbe reconversion, Charleroi doit réagir (1-0)

Avec la défaite de l’Union contre Saint-Trond, le Club de Bruges a l’occasion de reprendre de précieux points et de réduire leur écart avec le leader.

Le Club de Bruges accueille le Sporting de Charleroi dans le cadre de la 27e journée de Pro League. Les Brugeois, actuels quatrièmes, ont l’occasion de réduire leur écart avec l’Union, battu cet après-midi face à Saint-Trond. Bruges a pour le moment 12 points de retard. Les Blauw en Zwart sont en difficultés depuis l’arrivée d’Alfred Schreuder à la tête du club, en témoigne les derniers résultats en dents de scie avec une victoire sur les 4 dernières rencontres.

De son côté, Charleroi est en forme : invaincus sur les 4 derniers matchs, les Zèbres sont sixièmes et ont l’occasion de revenir à 2 points du top 4.

Beaucoup de changements ont été effectués côté brugeois : Skov Olsen, Sobol et Lang rentrent dans l’équipe en remplacement de Buchanan, Vormer et Dost. Côté carolo, Edward Still est encore privé de Koffi, soumis au protocole commotion. Morioka est bien présent, mais est trop amoindri pour débuter la rencontre. C’est Heymans qui prend sa place dans le onze.

Match pauvre en occasions, contre-attaque éclair des Brugeois

La première période est peu intense et pauvre en occasions: les Brugeois ont la possession du ballon mais se créent peu d’opportunités face à un bloc carolo bien en place.

À la 20e minute de jeu, première grosse occasion pour les Brugeois: De Ketelaere récupère un ballon suite à une mauvaise relance des Carolos. Le jeune prodige se faufile dans le rectangle entre Zorgane et Ozornwafor avant de servir Sobol, esseulé au second poteau. L’Ukrainien prend son temps avant de frapper, mais Kamara sauve son équipe d’une superbe parade. Les Brugeois commettent des imprécisions techniques et n’affichent pas un haut niveau de jeu depuis le début de la rencontre. Pourtant, l’ouverture du score est Blauw en Zwart. NSoki se jette pour récupérer un ballon au fin fond de la partie de terrain brugeoise et s’en sort pour relancer à Odoi. Le milieu de terrain remonte alors le terrain à toute vitesse et tente une passe en profondeur. Le ballon est contré par Ilaimaharitra mais arrive dans les pieds de Mats Rits. Le Belge a alors le temps d’armer une superbe frappe du gauche qui trompe Kamara (1-0, 36e). Superbe reconversion brugeoise, alors que les Zèbres s’étaient montrés extrêmement bien organisés depuis le début de la rencontre.

À la pause, le Club mène sur le plus petit des écarts sans avoir été flamboyant. Les Brugeois ont tenté de s’installer dans le match mais ont finalement marqué sur leur seule reconversion du match. Charleroi ne s’est crée qu’une seule occasion en première période sur une frappe de Heymans (16e), trop peu pour prendre le dessus sur le champion en titre.

