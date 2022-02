Excel Mouscron: Les Hurlus reconnaissaient la supériorité du leader

Éric Bocat estime que la victoire de Westerlo est méritée. José Jeunechamps évoquait, lui, "la plus belle équipe de la série".

Dans les travées du Kuipje, les Hurlus se montraient plutôt réalistes quand à la supériorité de leur adversaire du soir. La preuve que le groupe est mature et conscient de ses qualités et ses défauts. Ce qui nous fait penser que le maintien sera rapidement acquis.

Éric Bocat, aligné sur son habituel flanc gauche a tenté. Il s’est même permis quelques beaux gestes comme cette talonnade devant Fixelles. Mais le latéral ne pouvait que reconnaître le succès logique du leader. "On savait que ce serait difficile même si c’était peut-être le bon moment pour les prendre. Mais ils ne sont pas premiers pour rien. Ils sont très forts dans la sortie du ballon. On a voulu presser mais cela ne les a pas empêchés de produire du jeu. De notre côté, on a été bien organisé. On a concédé assez peu d’occasions sur la 1re mi-temps. Mais en 2e, il y a ce but où on est surpris. On a essayé de sortir aussi mais c’était difficile. Ils viennent en nombre pour le pressing".

Habitué à dépasser les 10 kilomètres par match, le Français a encore avalé quelques bornes. D’autant qu’il avait de beaux clients face à lui. Vaesen et Fixelles ne lui ont pas laissé de répit. "J’ai dû pas mal courir. C’était de très bons duels ".

Désormais, les regards hurlus sont tournés vers Virton. Une rencontre qui peut permettre de faire un grand pas vers le maintien. "La 2e place, cela se complique. Mais c’est de notre faute aussi. On n’a pas mis toutes les cartes dans notre jeu en début de saison. On a connu une remontada inespérée. On doit désormais bien gérer les deux prochaines rencontres. Mais je n’ai aucun doute. On est tous impliqués en semaine et on met les ingrédients pour réussir".