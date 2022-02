D3B: Onhaye, vainqueur de Marloie, est toujours bien accroché au podium (photos)

Les Walhérois sont toujours invaincus en championnat en 2022. Hier, c’est face aux joueurs de Frédéric Jacquemart qu’ils se sont imposés.

Le mois marathon des joueurs d’Onhaye ne connaît toujours pas de faux pas. Contraints de jouer 6 matches en février, les Walhérois ont correctement négocié leurs trois premiers. Samedi soir, c’est face à Marloie qu’ils ont validé leur 9 sur 9.

Onhaye 2 – Marloie 0

Buts: Granville (1-0, 26e), Lorenzon (2-0, 62e)

Le premier but local a été inscrit par Léopold Granville alors que la deuxième rose walhéroise était signée de l’inévitable Anthony Lorenzon, meilleur marqueur onhaytois et désormais co-leader du classement des buteurs de D3 à égalité avec le… Marlovanais Patrick Pratz (17 buts chacun). Ce nouveau succès d’Onhaye confirme la 3e place des Namurois, qui n’ont plus que 3 points de retard sur Rochefort (2e avec 39 points) et qui ont pourtant 2 matches de moins que les hommes du Parc des Roches. Avec le leader Dison (41 points), la lutte pour le titre s’annonce féroce, avec une équipe d’Herstal toujours en embuscade (34 points et 1 match de moins).