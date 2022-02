VIDÉO | La réaction de l’arbitre d’Union-Saint-Trond lorsqu’il se rend compte qu’il a commis une erreur

Une scène cocasse a eu lieu lors de la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Saint-Trond en Pro League ce dimanche. Alors que les joueurs de Saint-Trond partaient avec le ballon en direction du but bruxellois, le joueur de l’Union Deniz Undav concède une faute sur le porteur du ballon, Aboubakary Koita. Monsieur Put, l’arbitre de la rencontre, siffle alors faute en faveur des Canaries... Alors que l’équipe flamande était toujours en possession du ballon et qu’il y avait une possibilité offensive très intéressante qui s’offrait à elle!

L’arbitre n’avait pas anticipé que le ballon perdu par Koita passerait entre les défenseurs de l’Union. Dans ce genre de situation, l’arbitre droit laisser avantage à l’équipe en possession du ballon. Immédiatement après avoir sifflé, monsieur Put s’est rendu compte de son erreur et s’est pris le visage entre les mains. Les joueurs de Saint-Trond, bien que frustrés, ont vite compris l’erreur assumée de l’arbitre. Une image rare mais qui témoigne bien de la difficulté d’arbitrer une rencontre.