Tour de la Provence: coup double de Nairo Quintana, vainqueur d’étape et final du Tour

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a réédité son exploit de 2020 au Tour de La Provence cycliste (2.Pro) en s’imposant dimanche dans la dernière étape et au classement final de cette 7e édition.

Le coureur de 32 ans qui lançait sa saison 2022 dans la course provençale Quintana s’est imposé dans cette étape, en solitaire, avec 37 secondes d’avance sur le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) et l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar).

La 3e étape en ligne du Tour de la Provence a été disputée dimanche entre Manosque et Montagne de Lure sur 166,1 kilomètres avec, en leader de l’épreuve, le vainqueur du prologue chronométré initial, l’Italien Filippo Ganna (Ineos). Ce dernier, champion du monde du contre-la-montre, n’a pas pu rivaliser avec les grimpeurs dans le Montagne-de-Lure (13,4 km d’ascension à 6,7%), final inédit du Tour de la Provence.

Cinq coureurs ont catalysé l’échappée matinale: le Britannique Luke Rowe, les Français Nicolas Debeaumarché, Jonathan Couanon, Romain Combeau et Alexis Gougeard déjà échappé samedi. L’écart des fuyards a culminé à plus de 7 minutes à une centaine de kilomètres de l’arrivée avant de fondre progressivement. Romain Combaud, dernier rescapé de l’échappée matinale, a été repris à 5 kilomètres du but, un peu avant une accélération de l’équipe française Arkea-Samsic. Nairo Quintana et le champion du monde Julian Alaphilippe se sont ensuite isolés en tête, juste avant une nouvelle accélération, décisive cette fois, du Colombien.

Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl), premier Belge, a pris la 5e place à 41 secondes. Le vainqueur colombien du jour s’est du même coup imposé au classement final. Il devance de 27 secondes le Français Julian Alaphilippe et de 34 le Danois Mattias Skjelmose Jensen. Quintana succède au palmarès à son compatriote Ivan Sosa, vainqueur en Provence en 2021.