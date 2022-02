VIDÉO | Dendoncker inscrit un but chanceux face à Tottenham

Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison en Premier League.

Cet après-midi, Wolverhampton se déplace à Londres pour affronter Tottenham dans le cadre de la 25e journée de Premier League. Les Wolves ouvrent rapidement le score via leur attaquant mexicain Raúl Jiménez après 7 minutes de jeu.

Une dizaine de minutes plus tard, c’est Leander Dendoncker qui va doubler la marque pour les visiteurs. Le Diable Rouge récupère le ballon suite à une mauvaise relance de Ben Davies et de servir Nelson Semedo sur le flanc droit. Le latéral centre dans le rectangle vers Daniel Podence, dont la frappe rebondit sur deux joueurs des Spurs avant d’échouer sur le poteau. Dedoncker va alors surgir dans le petit rectangle et inscrire un but opportuniste.