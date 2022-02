D1B: L’Excel Mouscron a été asphyxié par Westerlo

Les Hurlus ont été de bonne volonté. Avec un peu de réussite, ils auraient pu prendre un point. Mais il aurait été forcé.

Les Mouscronnois espéraient un leader dans le doute suite à sa grosse défaite de la semaine (3-0 contre Deinze). Ils ont vite compris que ce ne serait pas le cas. Après à peine une minute, Westerlo avait déjà montré la volonté qu’il afficherait toute la rencontre. "On a voulu les prendre haut mais on a vite vu qu’ils savaient sortir facilement de notre pressing. On s’est mis plus bas mais cela a été très difficile de sortir. On a mal utilisé nos possessions", reconnaissait José Jeunechamps à l’issue des débats.

«Si on négocie bien Virton et Lommel, on sera sauvé»

Teddy Chevalier ne pouvait que confirmer les propos de son coach. "Ils ont un pressing qui dégoûte. C’est quasiment impossible de s’en sortir. Ils nous ont empêchés de respirer. Je me suis vite retrouvé seul devant parce que Tainmont et Carcela ont dû bosser pour l’équipe. Moi aussi, j’ai dû beaucoup redescendre. On devait repartir de trop loin. C’était compliqué".

Le Français se montrait réaliste sans pouvoir cacher une petite pointe de déception. Mais il faut reconnaître qu’un point, ou plus, aurait été un résultat forcé face au certainement futur champion. Les Hurlus ont affiché la bonne mentalité mais sont tombés sur plus fort. "On est toujours dégoûté car on joue pour gagner. Je suis certain qu’il y avait moyen de ramener quelque chose. On a eu quelques opportunités avec Clément. Il y a aussi ce but annulé (NDLR: de Taravel pour hors-jeu limite mais bien jugé par M. Staessens). On n’a pas démérité. Mais il faut reconnaître qu’on a fait face à une très belle équipe qui marche sur la D1B ".

Avec son caractère de gagnant, l’attaquant hurlu avait "les boules". Car pour le barrage, cela devient quasiment mission impossible. "La 2e place s’éloigne ce soir. Mais bon, on revient de loin aussi. On peut être content de notre remontée mais on ne doit pas relâcher trop vite. Cela peut revenir rapidement derrière nous. Les deux prochains matchs, contre Virton et Lommel, seront très importants. Si on les négocie bien, on pourra se dire sauvé. Car il faudrait qu’on perde tout et qu’eux gagnent tout. On doit donc prendre ça très au sérieux et continuer à bien bosser comme on l’a fait durant la semaine".