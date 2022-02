Crossages dans l’entité de Belœil: voici les règles à suivre

Les sorties des groupes, à Basècles, Quevaucamps, Stambruges et Wadelincourt, seront autorisées jusqu’à 18 heures. ÉdA – 50539585848

Autorités locales, zone de police, professionnels de l’Horeca et organisateurs de crossages, une rencontre a eu lieu vendredi pour baliser l’organisation de ces activités très populaires.

Le basculement en code orange, qui s’accompagne d’une série d’assouplissements, va faciliter l’organisation des crossages en Wallonie picarde.

À Belœil, le bourgmestre Luc Vansaingèle et les services de police ont rencontré, vendredi, les professionnels de l’Horeca et les différents organisateurs de cette activité ancestrale. Les "Attention cholette" résonneront dans les rues de Basècles, Quevaucamps, Stambruges et Wadelincourt le mercredi des cendres, soit le 2 mars prochain.

Plusieurs mesures seront d’application afin de garantir la sécurité des participants dans le respect des règles sanitaires.

Les inscriptions préalables aux crossages seront obligatoires auprès des comités organisateurs tandis que le contrôle du Covid Safe Ticket doit encore être confirmé dans le nouvel arrêté royal.

Les crosseurs belœillois devront porter un masque à l’intérieur des établissements Horeca (uniquement pour le personnel en extérieur).

La Commune de Belœil annonce que les sorties en rue seront autorisées jusqu’à 18 heures: un lieu de départ différent sera communiqué à chaque groupe en vue de réduire les croisements entre les joueurs. Chacun d’entre eux pourra être "identifié" grâce à un bracelet de couleur.

En plus des cafés et autres tavernes, les buvettes "privées" seront admises le long des parcours jusqu’à 18 heures, moyennant un accord des autorités communales et dans le respect du protocole Horeca. Pour ce qui est des débits de boissons "professionnels", ils pourront rester ouverts jusqu’à une heure du matin, conformément aux dispositions prévues dans le règlement général de police.