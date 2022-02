DIRECT | Le Standard en déplacement à Genk, les Rouches n’ont pas le droit à l’erreur (0-0)

Les Rouches n’ont pas le choix, ils doivent l’emporter face à Genk pour encore espérer se qualifier pour les play-off 2.

Le Standard va (un peu) mieux en ce début d’année… mais les résultats ne suivent pas encore pour les Rouches. Après le 1 sur 6 face à Malines et le Cercle, des concurrents directs en vue des play-off 2, les Liégeois se rendent à Genk ce dimanche après-midi. Et pour encore pouvoir rêver d’une qualification pour les PO2, les Rouches n’ont plus trop le choix: ils doivent l’emporter face à des Limbourgeois inconstants.

Pour cette rencontre, Noë Dussenne retrouve sa place dans l’axe de la défense aux côtés de Laifis. Ngoy et Calut sont confirmés aux postes de latéraux, tandis que Cafaro, Donnum et Emond occupent les postes offensifs.

Genk sera privé de son capitaine, Bryan Heynen, exclu face à OHL cette semaine.

Le Standard est actuellement treizième au classement général avec 29 unités au compteur. Genk a six points d’avance et occupe la neuvième position. La rencontre s’annonce capitale pour les deux équipes, qui cherchent toutes les deux à atteindre les Play-Off 2.

LES COMPOS :

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga, Hrosovsky, Thorstvedt, Ito, Trésor, Bongonda, Onuachu

Standard: Bodart, Ngoy, Dussenne, Laifis, Calut, Bokadi, Raskin, Amallah, Donnum, Cafaro, Emond

🇧🇪 KRC Genk - Standard de Liège

🕑 EN DIRECT à 13h30

📺 Eleven Pro League 1

📲 https://t.co/SnGcSOzYLt

🎙? Marc Delire & @Tek18 #GNKSTA pic.twitter.com/K5TjTkoggh — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 13, 2022

LE DIRECT :