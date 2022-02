Les "convois de la liberté" continuent leur route vers Bruxelles

Le mot d’ordre des organisateurs des convois anti-pass était de prendre la route vers 10H00 pour rallier Bruxelles, où un grand rassemblement est prévu lundi.

Une partie des autoproclamés "convois de la liberté", qui avaient fait halte samedi autour de Paris, sont repartis dimanche matin en direction de Bruxelles, où leur manifestation prévue lundi est interdite, mais les forces de l’ordre restaient mobilisées pour éviter qu’ils bloquent la capitale.

Tôt dimanche matin, il y avait une centaine de camping-cars dans le bois de Boulogne, 220 véhicules en Seine-et-Marne et 120 dans le Val-d’Oise, selon une source policière.

La police belge surveille attentivement la formation d’un tel "convoi de la liberté" contre les mesures sanitaires, alors que la manifestation a été interdite d’accès à la capitale.

#Manifestations 📢 | La @prefpolice maintient sa vigilance pour empêcher les blocages aux portes de #Paris avec des contrôles renforcés tout au long de la journée. pic.twitter.com/4y003BmoHl — Préfecture de Police (@prefpolice) February 13, 2022

Dans un tweet, la préfecture de police a ajouté "maintenir son dispositif ce dimanche" pour empêcher les manifestants des convois anti-pass de bloquer la capitale. Quelque 7.500 membres des forces de l’ordre sont mobilisés par la préfecture de police de Paris depuis vendredi jusqu’à lundi.

En début d’après-midi samedi, plus d’une centaine de véhicules étaient parvenus à rejoindre les Champs-Élysées, qui ont été évacuées progressivement par les forces de l’ordre à coups de gaz lacrymogènes. Une poignée d’irréductibles est cependant restée jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier des Champs-Élysées et dans le bois de Boulogne, obligeant les forces de l’ordre à intervenir pour "verbaliser et disperser" les derniers participants à cette manifestation interdite.

Les forces de l’ordre ont procédé samedi à Paris à 97 interpellations et 513 verbalisations d’opposants aux mesures sanitaires participant aux convois anti-pass.

Selon le parquet, à 6H00 du matin, 81 personnes étaient en garde à vue, dont Jérôme Rodrigues, un des visages du mouvement des "gilets jaunes", et soutien actif des convois anti-pass.