Le bulletin des Hurlus: La bonne volonté mouscronnoise n’aura pas suffi

Les Hurlus se seront battus et auront bien tenu défensivement. Ce fut plus compliqué sur le plan offensif face au pressing adverse.

Nick Gillekens 6,5

Il doit intervenir dès la 1re minute. Il empêche Fixelles d’ouvrir le score. Un très joli arrêt sur une frappe vicieuse de Vaesen. Impuissant sur le but du même joueur.

Manu Angiulli 6

Il a rapidement dû gérer un carton mais l’a bien fait face à la vitesse de Foster. Une belle opportunité en 1re mi-temps. Plusieurs interventions importantes dans le rectangle. Remplacé par Gnohéré (nc).

Jérémy Taravel 6

Une grosse intervention d’entrée sur Foster. Il marque mais son but est annulé logiquement. Surmonté sur le goal de Vaesen mais le centre est parfait.

Dimitri Mohamed 6

Il n’a pris aucun risque dans ses interventions. N’a pas hésité à allonger quand il le fallait.

Fred Duplus 6

Replacé sur le flanc droit, il s’est surtout concentré sur sa tâche défensive. Toujours en voix pour replacer les siens.

Christophe Lepoint 6

Touché sur un contact rugueux, on a cru qu’il ne pourrait tenir sa place. Mais il l’a bien fait avec la mentalité qu’on lui connaît.

Marko Bakic 5,5

Ce ne fut pas le meilleur match du Monténégrin qui a souvent été dépassé. Sa jaune montre sa nervosité. Il est trop loin de Van Eenoo sur le but et le laisse centrer. Remplacé par Bourdouxhe (nc).

Éric Bocat 6

Beaucoup d’activités sur son côté, aussi bien offensivement que défensivement.

Joachim Carcela 5,5

Il a bien donné les phases arrêtées avec sa frappe si particulière. Il a surtout dû bosser défensivement et n’a eu que peu d’opportunités offensives. Remplacé par Vroman (5,5) qui a eu quelques accélérations intéressantes mais sans apporter assez.

Clément Tainmont 6

Si on excepte le but annulé, il se provoque la plus belle action du 1er acte sur une belle reprise de volée. Il s’est énormément donné et a encore une belle tentative en fin de rencontre.

Teddy Chevalier 6

Isolé sur son île, il a eu le mérite de se battre sur tous les ballons. Il a tenté de conserver le cuir pour aider son équipe à remonter. Mais il n’a pas eu une occasion à se mettre sous la dent. Il travaille énormément défensivement.