Belœil: Günter Duret sacré meilleur espoir masculin aux Magritte

Günter Duret et Maya Vanderbeque, sacrés meilleurs espoirs du cinéma belge. BELGA Paul-Henri VERLOOY

Dans le film "Un Monde", le jeune acteur, qui a des racines dans l’entité de Belœil, a été récompensé pour son interprétation magistrale d’Abel, un élève victime de harcèlement.

BELGA Paul-Henri VERLOOY Du haut de ses 14 ans, Günter Duret est promis à un brillant avenir dans le monde du cinéma. Le jeune comédien vivant à Bruxelles, mais dont une partie de la famille est originaire de Quevaucamps (Belœil), a été sacré "meilleur espoir masculin" samedi soir lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma. Une récompense qui salue le talent d’interprétation de Günter Duret dans le film "Un Monde", incarnant avec brio le rôle d’Abel, un jeune victime de harcèlement scolaire.

"J’ai moi-même été victime d’une certaine forme de harcèlement lorsqu’en stage, j’ai dû faire face à des moqueries parce que j’étais un peu plus petit que les autres enfants de mon âge… Ce n’est pas du tout dans la même proportion que ce que subit Abel dans le film, qui est aussi victime de violences physiques, mais cela reste des mots et des paroles qui font mal. Dans le film, je passe du statut de victime de harcèlement à celui de harceleur… Cela m’a permis de prendre conscience qu’on peut vite passer d’une situation à l’autre, sans nécessairement s’en rendre compte, de par des blagues, des petites moqueries…", nous confiait-il récemment.

«Un acteur courageux et endurant»

L’équipe du film «Un Monde», de Laura Wandel, est repartie avec sept trophées. BELGA Paul-Henri VERLOOY

Après avoir fait sensation lors du dernier Festival de Cannes, le premier long-métrage de Laura Wandel, que les cinéphiles ont aussi pu découvrir sur les écrans à l’occasion du Ramdam Festival (Tournai), a raflé pas moins de sept statuettes.

Outre le Magritte du "meilleur espoir masculin" décerné à Günter Duret, "Un Monde" a décroché les prix de "meilleur espoir féminin" pour Maya Vanderbeque, du "meilleur premier film", de la "meilleure réalisation", de la "meilleure actrice dans un second rôle" pour Laura Verlinden, du "meilleur son" et du "meilleur montage."

"Je partage ces trophées avec toute mon équipe que je remercie chaleureusement pour sa ténacité, son travail et qui se bat au quotidien pour un cinéma qui nous est cher", a déclaré la jeune réalisatrice Laura Wandel, remerciant au passage ses jeunes acteurs Maya Vanderbeque "pour avoir donné toute sa force à ce film" et Günter Duret " pour son courage et son endurance".

Cette grande reconnaissance du cinéma belge pourrait ouvrir de nouvelles portes à Günter Duret, qui avait déjà connu une première expérience en 2020 dans le film "Filles de Joie".

On notera enfin que le drame "Un monde" a partagé le haut de l’affiche avec "Une vie démente" (également auréolé de sept prix), une production signée Ann Sirot et Raphaël Balboni qui aborde la maladie d’Alzheimer. Elle a notamment remporté le très convoité Magritte du "meilleur film", une catégorie dans laquelle concourrait "Adoration" de Fabrice du Welz (avec l’actrice mouscronnoise Fantine Harduin).