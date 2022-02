D1B: Westerlo était simplement plus fort que Mouscron

Face au leader, les Hurlus ont peiné à exister. La défaite est logique et met un terme aux petits espoirs de barrage.

Mouscron n’a pu empêcher le leader de décrocher une victoire importante.

Piqué au vif par leur défaite en semaine, Westerlo voulait prouver qu’il ne laisserait aucune chance à son adversaire. Dans les 20 premières minutes, il y avait déjà eu deux actions chaudes de sa part. Mouscron gardait son organisation. Sans paniquer, les Hurlus laissaient passer l’orage et rentrer dans le match. À la 36e, Taravel pensait ouvrir le score. Mais son but était annulé pour un hors-jeu limite mais correct. Tainmont était également proche de l’ouverture. Juste avant la pause, Gillekens confirmait les propos de son coach disant qu’il "est le meilleur de D1B" en s’interposant face au remuant Fixelles.

Jamais trouvé la solution

Suite au début d’année 2022 plus difficile, expliqué surtout par les ennuis en coulisses, José Jeunechamps avait insisté sur l’importance de retrouver les valeurs qui avaient fait la force hurlue depuis son retour. La mentalité et la force de travail étaient deux d’entre elles. Et elles ont été bien utiles dans un second acte dominé par les Flandriens.

Plusieurs fois, le double-rideau mis en place par le REM a failli céder. Peu après l’heure, une reprise de Foster frappait la latte. Sur le rebond, Vaesen envoyait au-dessus. Mais ce n’était qu’une question de temps finalement. Dix minutes plus tard, le buteur ne loupait pas la deuxième opportunité qui lui était offerte.

Séduisantes sur le plan offensif face à Waasland une semaine plus tôt, les troupes de José Jeunechamps n’ont jamais réussi à trouver la parade dans les combinaisons en 2e. Le coach a tenté le jeu plus direct en faisant monter Gnohéré à la place d’un défenseur. Mais cela n’aura pas eu l’effet escompté malgré les quelques essais.

Avec cette défaite, l’Excel abandonne ses ambitions de barrage. Mais pour le maintien, il ne devrait pas y avoir de soucis. Les deux prochaines rencontres, face à Virton et Lommel, devraient l’entériner.