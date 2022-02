Au tribunal pour 1km/h trop vite, un yoyo au cœur d’un trafic de drogue, l’explosif dans la pelle à pizza: 7 histoires judiciaires surprenantes

On vous raconte la suite

5 et 12 mois de prison pour avoir séquestré un jeune homme dans une cave

"J’ai bien orchestré toute cette histoire et je le regrette", avait déclaré Medhi lors de l’audience. Célestin, jeune homme fragile, était domicilié chez la patronne d’un café à Tournai. Même si elle l’avait pris sous son aile, celle-ci ne pouvait plus supporter à la longue le fait qu’il ne faisait aucun effort pour changer d’adresse et trouver un logement. Face à ce ras-le-bol et à la suspicion de vol d’un ustensile de cuisine, le compagnon de la patronne a ainsi orchestré le kidnapping de Célestin. Le jeune homme s’était suicidé quelques mois après les faits

35e condamnation pour le fou du volant: bière à la main, l’évadé avait tenté de semer la police à 120 km/h dans le centre-ville

Actuellement en train de purger quinze condamnations derrière les barreaux, le prévenu avait comparu, il y a un mois, devant la justice pour une grave entrave à la circulation, un jour de fête nationale.

Ce jour-là, peu après 8 h du matin, l’homme avait attiré le regard des policiers en effectuant des manœuvres dangereuses sur la route. Les agents avaient logiquement décidé de procéder à un contrôle. Il ne s’était pas arrêté et avait poussé sur l’accélérateur. Considéré comme évadé, le prévenu avait reconnu avoir agi de la sorte de "peur de se faire contrôler".