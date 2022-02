Et Big Rom' s'envola: la magnifique tête de Lukaku pour ouvrir le score en finale de la Coupe du monde des Clubs (VIDEO)

Romelu Lukaku est de retour!

Le tournoi dont il avait besoin. Dans le dur et muet depuis le 29 décembre dernier, Romelu Lukaku a inscrit le deuxième but de son tournoi face à Palmeiras. Après avoir été le héros face à Al-Hilal Riyad avec le seul goal de la rencontre, l'attaquant des Diables rouges a récidivé en finale. Ce qui a permis aux Blues de prendre les commandes de la rencontre en seconde période.

Sur son action, Hudson-Odoi lui adresse un centre parfait dans la boîte. Avec beaucoup de puissance, il s'élève plus haut que tout le monde et envoie un coup de boule dans la lucarne du gardien adverse. Un goal de pur avant-centre qui va, encore un peu plus, lui remonter le moral.

Quelques minutes après son but, les Brésiliens ont égalisé sur penalty après une faute de main de Thiago Silva. Les deux équipes vont donc jouer les prolongations... sans Romelu Lukaku. Le numéro neuf étant sorti à la 76e.