Conflit en Ukraine: augmentation des tensions ce samedi 12 février (direct)

Les événements se bousculent ce samedi autour d’une hypothétique invasion de l’Ukraine par la Russie. Voici l’évolution au fil des heures. Cet article est mis régulièrement à jour.

19h: L’avertissement de Biden

Lors de leur entretien téléphonique, Biden a averti Poutine des "répercussions sévères et rapides" d’une attaque de l’Ukraine.

18h36: Macron répète à Poutine la «détermination» des Occidentaux, va reparler à Biden

Emmanuel Macron a redit à Vladimir Poutine lors d’un entretien téléphonique samedi la "détermination à réagir" des Occidentaux en cas d’opération militaire russe en Ukraine, a indiqué l’Elysée.

Le président français va poursuivre ses efforts diplomatiques pour éviter une escalade en appelant ce samedi le président américain Joe Biden ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a précisé la présidence française.

"Notre sentiment est que Vladimir Poutine reste sur les mêmes bases (étant) assez offensif, en estimant que ce n’est pas lui qui a pris l’initiative de l’escalade", mais les Occidentaux qui se sont rapprochés de la frontière russe, estiment les conseillers du président français.

La France envisage par ailleurs de renforcer ses conseils à ses ressortissants d’éviter de voyager en Ukraine, mais pas de demander à ses ressortissants de quitter le pays, selon l’Elysée.

18h23 : Une heure de discussion entre Bident et Poutine

AFP Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus samedi au téléphone pendant un peu plus d’une heure sur l’Ukraine, a annoncé la Maison Blanche."L’appel sécurisé entre le président Biden et le président russe Poutine s’est terminé à 12H06 (17H06 GMT)", a déclaré un responsable à l’issue de cet échange très attendu.

18h07: KLM suspend les vols vers l’Ukraine jusqu’à nouvel ordre

La compagnie aérienne KLM a annoncé samedi la suspension jusqu’à nouvel ordre des vols vers l’Ukraine, juste après que le gouvernement néerlandais conseille à ses ressortissants de quitter le pays en raison de la détérioration de la situation sécuritaire.

"Le prochain vol vers la capitale Kiev était prévu ce soir, mais ne sera pas assuré", a déclaré KLM dans un communiqué, ajoutant que cette décision faisait "suite à l’ajustement des conseils de voyage (...) et à une analyse de sécurité approfondie".

"Il n’y a plus de vols dans l’espace aérien ukrainien jusqu’à nouvel ordre", a déclaré KLM.

A l’instar de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et la Belgique, les Pays-Bas ont appelé samedi leurs ressortissants de quitter l’Ukraine, déconseillant les voyages dans ce pays.

17h47: L’Italie recommande à son tour de quitter l’Ukraine

L’Italie conseille à son tour à ses citoyens à quitter l’Ukraine et a rappelé son personnel diplomatique "non essentiel", a annoncé samedi le ministre des Affaires étrangères.

"Par mesure de précaution, nous avons décidé d’inviter tous les citoyens italiens présents en Ukraine à rentrer par des moyens commerciaux et nous invitons à reporter tout voyage en Ukraine", a déclaré dans une vidéo le ministre des Affaires étrangères, Luigi di Maio, à l’issue d’une réunion de crise à Rome.

Par ailleurs, "il a été décidé de rappeler le personnel non essentiel de notre mission diplomatique à Kiev", a annoncé samedi le ministère dans un communiqué, en précisant que l’ambassade restait toutefois "pleinement opérationnelle".

17h33: La marine russe dit avoir chassé un sous-marin américain de ses eaux

Un destroyer de la flotte russe du Pacifique a chassé de ses eaux territoriales un sous-marin nucléaire américain de classe Virginia, au large des îles Kouriles, a affirmé samedi le ministère russe de la Défense.

Le bâtiment russe "Maréchal Chapochnikov" avait diffusé un message sous-marin ordonnant au navire américain "de faire surface immédiatement".

Face à son refus, des "moyens" non-identifiés ont été utilisés forçant le submersible à "quitter les eaux territoriales de la Russie à pleine vitesse", selon un communiqué du ministère qui précise que l’incident a eu lieu samedi à 7H40 GMT.

Le sous-marin américain a été repéré pendant les exercices de routine de la flotte russe du Pacifique près de l’île d’Ouroup, selon le ministère russe de la Défense.

17h18: La Roumanie retire son personnel diplomatique non essentiel d’Ukraine

La Roumanie a décidé à son tour samedi de retirer le personnel non essentiel de son ambassade à Kiev et conseillé à ses ressortissants d’éviter les déplacements en Ukraine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

"Dans le contexte des dérnières évolutions sécuritaires à proximité de l’Ukraine et dans la région de la mer Noire, le ministère a relevé le niveau d’alerte pour l’Ukraine", pays frontalier de la Roumanie, indique un communiqué de presse.

Bucarest a "finalisé le rapatriement volontaire des membres de famille du personnel diplomatique et consulaire de Kiev et d’Odessa" et "décidé de retirer le personnel non essentiel".

16h13: «Les Ukrainiens vont résister»: marche à Kiev contre une invasion russe

AFP "Les Ukrainiens vont résister": enveloppés dans des drapeaux nationaux bleu et jaune, plusieurs milliers de personnes ont marché samedi dans le centre de Kiev pour montrer leur unité à l’heure où Washington multiplie les avertissements sur l’imminence d’une invasion russe.

"La panique, ça sert à rien. Il faut s’unir et lutter pour notre indépendance", déclare l’étudiante Maria Chtcherbenko qui tient une pancarte "Je reste calme. J’aime l’Ukraine".

"Nous sommes là pour montrer que nous n’avons pas peur": la famille Novosselski vient manifester au complet avec Zoriana, 7 ans, et Roma, 4 ans, qui brandissent des fanions.

Pourtant ils prennent la menace au sérieux: ils ont désormais acheté des extincteurs, lampes de poche et provisions, et ont étudié le plan des abris anti-bombes situés à proximité de leur maison et de leur travail.

15h55: Les Etats-Unis retirent la quasi-totalité de leurs derniers soldats d’Ukraine

Les Etats-Unis ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les "repositionner ailleurs en Europe", a annoncé samedi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a pris cette décision concernant ces soldats de la Garde nationale de Floride "par prudence, en gardant à l’esprit la sûreté et la sécurité des effectifs", selon le communiqué.

Washington avait affirmé vendredi qu’une invasion russe de l’Ukraine pouvait intervenir "à tout moment".

"Ce repositionnement ne constitue pas un changement dans notre détermination à soutenir les forces ukrainiennes, mais offrira une certaine souplesse pour rassurer nos alliés et empêcher toute agression", a ajouté John Kirby.

14h09: Moscou qualifie de «provocations» les accusations américaines

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé les Etats-Unis de vouloir provoquer un conflit en Ukraine avec ses accusations d’une possible invasion russe imminente, lors d’un appel téléphonique samedi avec son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué de son ministère.

13h25: Les Pays-Bas conseillent à leur tour de quitter l’Ukraine

Les Pays-Bas conseillent à leur tour à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine et déconseillent les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères.

"La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s’est encore détériorée ces derniers jours", a déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra.

"En concertation avec le divers alliés, je prends maintenant cette mesure et j’appelle tous les Néerlandais à quitter l’Ukraine", a-t-il ajouté dans un communiqué.