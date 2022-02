Rush sur le photovoltaïque, le plein au Luxembourg et les belles (ou pas) histoires de la semaine dans notre sélection pour les 55 ans et plus

La flambée du prix de l’électricité booste les demandes d’installation de panneaux photovoltaïques. Dans le même temps, le dernier Codeco fait entrevoir un rayon de soleil dans la vie avec le Covid. Et l’actualité de la semaine rayonne aussi avec les belles histoires.

Le billet

La galère mais aussi les petits bonheurs inattendus du tri avant un déménagement

Déménager, ce n’est jamais une partie de plaisir. Mais si c’est pour un mieux, pour une plus jolie maison ou pour une maison plus adaptée à la vie familiale, ça passe. Et si c’est pour les deux à la fois, c’est encore mieux. Personnellement, ma tendre et moi avons cette chance, on en est bien conscients.

Il n’en… demeure pas moins que transbahuter 35 ans de vie de famille en un week-end relève du défi. Surtout quand les enfants ont quitté la maison… en laissant plein de brol dans leur chambre.

Il vaut mieux tout bien préparer et commencer à faire ses caisses bien avant. Déjà, faut trouver des caisses vides (les célèbres "à banane" sont parfaites). Et aussi trier, encore trier, toujours trier… et jeter, pour du recyclage la plupart du temps. Purée, je ne me souvenais pas du nombre d’ordis et d’imprimantes que j’avais pu conserver au grenier… pour rien car plus rien ne fonctionnait. Le préposé du parc à conteneurs n’en est pas revenu lui-même.

Pas tout jeter, quand même. Il y a plein de choses dont on ne fera plus rien (les vieux lits d’enfants, par exemple) mais qui viendront bien à point à de jeunes couples ou à des sinistrés des inondations de la mi-juillet 2021.

La galère? Oui. Mais pas tout le temps. Car le tri offre aussi des moments inattendus, où on retombe sur des petites choses… qui n’en sont pas et qui nous ravissent à nouveau le cœur. Comme ces dessins de nos enfants quand ils étaient en primaire, ces bricolages pour la fête des mères, ces petits mots pour notre anniversaire avec les toujours touchants "je t’aime, ‘pa" ou "je t’aime, ‘man", ces vieilles photos, parfois de chers disparus, etc. Sans oublier ces mots doux échangés jadis par les parents. Alors, la galère se transforme en vaisseau de bonheur…

+ À LIRE: nos articles pour les 55 ans et plus

Merci Nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT: abonnez-vous maintenant et recevez jusqu’à 12 mois gratuits

Dans l’actu

La ruée sur le photovoltaïque, avec la flambée du coût de l’électricité

Alors que la facture d’énergie explose, beaucoup de Belges décident de verdir leur habitation. Le photovoltaïque est particulièrement plébiscité et les banques connaissent aussi un boom des demandes de crédits "verts".

L’incroyable histoire: il retrouve son chien, qui lui avait été volé il y a 13 ans!

Volée par des personnes malintentionnées, la chienne Murcy a aujourd’hui retrouvé son maître. - Daniel Van Lithaut n’en revient toujours pas. Après 13 ans, cet habitant de Frasnes-lez-Anvaing a retrouvé son yorkshire, baptisé Murcy.

Un Belge sur cinq préoccupé par ses finances, le chiffre a doublé chez les pensionnés

Le nombre de personnes retraitées qui s’inquiètent de leur situation financière a doublé, passant de 9% en mars 2021 à 21% en octobre 2021. ÉdA – Jacques Duchateau La crise du coronavirus a accentué la préoccupation financière des Belges, notamment de plus en plus de retraités

Une facture d’ambulance de 900€ pour un transfert de… 44 km

Anja et Philippe Simon n’en ont pas cru leurs yeux lorsqu’ils ont ouvert leur courrier. -

Un patient a été conduit en voiture à l’hôpital de Marche, sans passer par le 112. Mais il a dû ensuite être transféré à Mont-Godinne. La note passe mal.

Covid: tous les assouplissements décidés par le dernier Codeco

Code orange, suppression du télétravail obligatoire et fin prochaine du masque dans le primaire: le Codeco de ce vendredi 11 février amorce un retour à la normale.

Champions de Belgique du gin… puis du monde?

Depuis 2018, les breuvages de Sylvie et Cédric ne cessent de se faire remarquer. Leurs gins sont régulièrement primés dans des concours réputés. EdA

Sylvie et Cédric Van Den Brande (de Ciney) ont récemment été récompensés au " plus prestigieux " concours de gin au monde, à Londres. Avant le sacre suprême?

En pratique

Faire le plein au Grand-Duché de Luxembourg, encore une bonne affaire?

Le plein… vide le portefeuille. AFP

Le prix du diesel et de l’essence ne cesse de grimper au Grand-Duché du Luxembourg. Est-ce encore une affaire d’y faire le plein ?

Photophobie: quand la lumière fait mal aux yeux

Antonioguillem – stock.adobe.com Une sensibilité accrue à la lumière peut être signe de photophobie. De quoi s’agit-il exactement ? Qui peut-être touché par ce phénomène ?

Vins, bières et bouquins

Que boire? Avec quel plat? Et que lire? Retrouvez la cave à vins de Deuzio, notresélection des meilleures bières belges et notre coin livres.

Le bon plan Offrez-vous un réveil numérique LED au design épuré - Si vous êtes abonné, n’oubliez pas de profiter de votre réduction. Pour en savoir plus

Coups de cœur

Malgré un cancer, il réalise son premier gala de patinage à 78 ans et émeut la toile (vidéo)

Capture image Twitter Richard Epstein, un astrophysicien américain qui lutte à la fois contre un cancer de la prostate et une leucémie, raconte sa joie de se sentir vivre sur la glace.

Fanny Ardant: «La grande histoire de la vie, c’est l’amour»