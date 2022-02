Tour d’Oman: coup double d’Anthon Charmig sur la 3e étape

Le Danois Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team) a pris la tête du classement général du Tour d’Oman (2.Pro) dont il s’est adjugé la 3e étape, disputée samedi sur 180 km entre l’Université du Sultan Qaboos et Qurayyat, où l’arrivée était jugée après une montée finale de 2,8 km à 6,5% de déclivité moyenne.

Charmig s’est imposé dans un sprint à deux devant le Tchèque Jan Hirt (Intermarché-Wanty Gobert), tandis que le Français Elie Gesbert (Arkea Samsic) a pris la 3e place à 2 secondes. Le premier Belge est Henri Vandenabeele (DSM), 7e à 4 secondes.

Au général, Charmig, qui a délogé Mark Cavendish de la 1re place, compte 4 secondes d’avance sur Hirt et 8 sur Gesbert.

Dimanche, c’est une étape de montagne de 119,5 km entre Al Sifah et Muscat qui attend le peloton.

L’épreuve, qui fête sa 11e édition, n’avait pu être organisée en 2020 à la suite du décès du sultan Qaboos bin Said et en raison de la crise sanitaire l’an dernier.

Après 888 kilomètres de course, répartis en six étapes, le successeur du Kazakh Alexey Lutsenko, vainqueur en 2018 et 2019, sera connu mardi.