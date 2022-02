Châtelet battu malgré une belle prestation

Châtelet 3 – Anvers 7

Arbitre: S. Vrijens

Buts: Ettalaki (0-1); Sababti (0-2; 0-4; 3-7), Moussaoui (0-3; 1-5), Carello (1-4), Zaaf (1-6), Ouadi (2-6), Cordier (3-6)

L'enjeu était de taille pour les Châtelettains, à l’entame de ce choc au sommet, avec la possibilité de ravir la seconde place au dauphin Anversois. Le Complexe Wilson affichait sold out pour l’occasion. La tension était palpable dès les premières minutes de jeu et c’est Dujacquier qui allumait la mèche, via une frappe splendide qui partait dans la lucarne. Le gardien Anversois s’envolait pour sortir le ballon en corner. Le score était toujours vierge au quart d’heure, pourtant le match filait à toute allure, tant le rythme des échanges était rapide. Sur une action rondement menée en une touche de balle, Anvers ouvrait le score grâce à Ettalaki qui n’avait plus qu’à conclure seul devant Elkjimi. Anvers doublait la mise peu avant le repos, suite à un penalty généreusement accordé par M. Vrijens. Les visités avaient l’occasion au bout du pied de réduire l’écart mais Ouadi loupait l’immanquable! Anvers ne se faisait pas prier en contre. Moussaoui crucifiait l’infortuné portier Elkjimi pour la troisième fois.

Châtelet domine mais gaspille

Anvers démarrait en trombe la seconde période, portant le score à 0-4 via Sababti. Dans la foulée, Léo Carello réduisait le score. Châtelet démarrait alors une véritable course contre la montre mais se faisait encore surprendre par Moussaoui (1-5). Ouadi redonnait de la vie dans ce match, en ramenant le score à 2-6 et Cordier ranimait les fans en plantant le troisième (3-6). Cependant, Sababti enfonçait le clou (3-7). Le score ne bougeait plus et Châtelet pouvait regretter ses occasions manquées…