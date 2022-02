Réduit à 10, l'Antwerp émerge dans les arrêts de jeu face à Seraing

L'Antwerp s'est imposée 0-1 sur la pelouse de Seraing, vendredi soir, lors de leur duel comptant pour la 27e journée de Jupiler Pro League.

Le seul but de la rencontre a été inscrit dans les arrêts de jeu de la rencontre par Gillaume Dietsch contre son camp. Avec ce résultat, les Anversois, deuxièmes, comptabilisent 53 unités et reviennent temporairement à sept longueurs de l'Union Saint-Gilloise. Seraing reste avant-dernier avec 23 points et pourrait voir Zulte Waregem, 16e, prendre cinq points d'avance. La première mi-temps était largement dominée par les Anversois qui se créaient trois possibilités en moins de dix minutes de jeu par l'entremise de Michel-Ange Balikwisha (2e) et Koji Miyoshi (5e et 9e). Malheureusement pour le matricule 1, le cuir passait à chaque fois de peu à côté ou était bien sorti par Gillaume Dietsch.

Juste avant la demi-heure, Mbwana Samatta, seul au petit rectangle, manquait de peu d'ouvrir la marque pour l'Antwerp. Sans un mauvais rebond du ballon au moment de conclure, le Tanzanien le propulsait au fond des filets.

Très peu présents offensivement, les Métallos opéraient en contre grâce à Georges Mikautadze, mais sans grand succès dans cette première période.

En face, Dietsch était encore mis à contribution par un nouvel envoi de Moyoshi qui forçait le portier à une belle détente (35e).

Les occasions étaient moins nombreuses en début de seconde période et le premier fait marquant du deuxième acte intervenait après l'heure de jeu. Mbwana Samatta taclait durement Antoine Bernier et se voyait montrer la carte rouge par l'arbitre (63e). Ce dernier décidait de visionner les images et restait finalement sur sa décision d'exclure l'attaquant du Great Old.

Les Métallos se montraient plus pressants, mais sans toutefois réussir à réellement inquiéter Jean Butez.

À la 83e minute, Monsieur Denil se dirigeait à nouveau vers les écrans pour juger d'une éventuelle faute sur Mouandilmadji Marius dans le rectangle anversois. Convaincu que l'action était licite, l'arbitre n'indiqua pas le point de pénalty.

Dans les arrêts de jeu, sur un coup franc lointain pour l'Antwerp, Dinis Almeida, esseulé dans le grand rectangle, contrôlait avant de tenter sa chance du pied gauche. Le ballon était dévié une première fois avant de prendre la direction de Gillaume Dietsch, surpris, qui le déviait à son tour dans ses propres filets (90+2, 0-1).