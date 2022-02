Condamné pour plusieurs vols, il évite la prison

Condamné à 3 ans de prison par défaut, Zackaria avait formé opposition au jugement. Grâce à cette procédure, le jeune homme obtient une chance.

Entre 2016 et 2017, Zackaria, accompagné par deux mineurs, a commis divers vols avec effraction dans des habitations à Ham-sur-Heure-Nalinnes, à Charleroi et Couillet. Le butin: des bijoux, des objets multimédias, mais également de grosses voitures dont des Audi Q5 et A4.

Condamné par défaut à 3 ans de prison, avec arrestation immédiate, Zackaria avait formé opposition au jugement et espérait obtenir une peine plus clémente du tribunal correctionnel de Charleroi. "J’avais de très mauvaises fréquentations. Je consommais du cannabis et j’avais quitté le milieu familial. Le fait d’être consommateur de drogue a beaucoup joué", avait expliqué le jeune prévenu.

Si Zackaria jurait avoir tourné la page de cette mauvaise période, le substitut Bury ne partageait pas le même point de vue puisque le prévenu fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt pour un trafic de produits stupéfiants.

Le magistrat était convaincu que la peine prononcée était la plus adéquate. Mais ce vendredi matin, le tribunal correctionnel de Charleroi a réduit la peine. À la place des 3 ans de prison, Zackaria écope de 30 mois, avec un sursis de 5 ans.