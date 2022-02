Suivez en direct la 37e cérémonie des Victoires de la musique (vidéo)

La 37e cérémonie des Victoires de la musique se tient ce vendredi soir à Paris. Avec Stromae en président d’honneur. La Belgique brillera-t-elle? Réponse dès 21h10, sur France 2.

Un vent de belgitude a soufflé lors de ces Victoires de la musique 2022: Stromae, notre maestro national est le président d’honneur de l’événement.

En tant que président d’honneur, Stromae a ouvert le bal avec son titre "Santé" et fait danser la foule.

La Belgitude était totale en début de soirée. Juste après le maestro, c’est Angèle qui a chanté "Bruxelles je t’aime", ainsi que "Démons" accompagnée de Damso.

Trois chansons, trois Belges. Le tout présenté par le Belge Olivier Minne. Des Victoires 100% noir-jaune-rouge durant le début de l’émission.

1. Création audiovisuelle: «Montre jamais ça à personne» d’Orelsan

Le premier prix de la soirée - la création audiovisuelle - a été remporté par Orelsan et son frère Clément Cotentin pour "Montre jamais ça à personne".

Pour ce prix, Angèle défendait le clip de "Bruxelles je t’aime" réalisé par Julien Malègue et Antoine Mayet et affrontait les deux artistes les plus nommés de ces Victoires de la musique: OrelSan et Clara Luciani.

