Les "convois de la liberté" se rapprochent de Paris, Macron appelle au calme

Partis en convois de toute la France, des milliers d’opposants au pass vaccinal ou au gouvernement se rapprochaient vendredi de Paris, en dépit de l’interdiction décrétée par la préfecture de police et de la fermeté affichée par les autorités.

Dès le lever du jour, des cortèges de centaines de voitures particulières, camping-cars et camionnettes sont partis de Lille, Strasbourg ou Vimy (Pas-de-Calais) ou de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), direction la capitale.

La police a estimé dans l’après-midi leur nombre à quelque 3.300 véhicules, dont un millier sur la RN20 en provenance d’Orléans et 500 sur l’autoroute A10-A11 venue du Mans. C’est une action "d’une ampleur phénoménale", a dit à l’AFP un coordinateur du mouvement.

"Il y a des gens de tous horizons, pas du tout que des fachos. On est des citoyens, on a des familles, on travaille, on est juste solidaires contre le gouvernement", a résumé, depuis Vimy, Sarah, une tatoueuse de 40 ans venue de Lens saluer le convoi.

Rassemblement hétéroclite d’opposants au président Emmanuel Macron et de "gilets jaunes" qui ont protesté contre son gouvernement en 2018-2019, le mouvement s’est constitué sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa.

Les manifestants exigent d’abord le retrait du pass vaccinal et défendent aussi des revendications sur le pouvoir d’achat ou le coût de l’énergie.

Macron appelle au calme Emmanuel Macron a appelé vendredi "au plus grand calme" alors que des convois de véhicules se dirigent vers Paris pour protester contre le pass vaccinal ou contre le gouvernement, tout en disant "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire. Dans un entretien à Ouest-France alors qu’il se trouvait vendredi à Brest, le chef de l’État et quasi-candidat à la présidentielle souligne que la France a "besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective". "Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans. Cette fatigue s’exprime de plusieurs manières: par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d’autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l’entends et la respecte", déclare Emmanuel Macron, qui a participé à un sommet sur les océans à Brest. "Mais, ajoute-t-il, j’en appelle au plus grand calme".

Réfutant toute volonté de bloquer la capitale, les participants espèrent passer la nuit à ses portes puis grossir samedi les rangs des cortèges contre le pass vaccinal organisés chaque semaine.

"C’est important de ne pas déranger les autres usagers, de garder la population de notre côté comme au Canada", a lancé Robin, depuis un parking à Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg.

"Il faut être très ferme" en cas de tentatives de blocage, a mis en garde le Premier ministre Jean Castex sur France 2. "La vaccination est une forme de respect des autres".

"Est-ce qu’on est en train de rendre service au gouvernement en passant pour des emmerdeurs? Est-ce qu’on est en train de servir de levier mais en étant pas assez pour vraiment faire basculer les choses", s’interroge David, un artisan de 51 ans qui a rejoint le convoi breton.

Certains manifestants entendent atteindre ensuite Bruxelles pour une "convergence européenne" prévue le 14 février. Les autorités belges ont interdit l’accès de la capitale.

Vendredi, d’autres répandaient aussi des appels à occuper samedi des ronds-points en régions.

"Je lance un appel à rejoindre toutes les grandes villes pour les occuper, multipliez les points de rassemblements", a lancé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux l’un des initiateurs du mouvement, sous le pseudonyme de Rémi Monde.

Si des participants s’affichent comme des citoyens "apolitiques" et "apartisans", le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis en garde vendredi contre la "tentative d’instrumentalisation" politique de la "lassitude des Français" vis-à-vis de la pandémie de Covid-19, à deux mois de l’élection présidentielle.

Le chef de file des Patriotes Florian Philippot, dont les troupes défilent chaque samedi à Paris contre les restrictions sanitaires, a prévu d’accueillir vendredi soir les manifestants place Denfert-Rochereau, dans le sud de la capitale.

La préfecture de police de Paris a décrété jeudi l’interdiction dans la capitale de cette mobilisation en raison de "risques de troubles à l’ordre public".

Un "dispositif spécifique" doit être mis en place "pour empêcher les blocages d’axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants", qui encourent six mois de prison et 7.500 euros d’amende, a indiqué la préfecture.

"J’ai créé un certain nombre de fourrières provisoires qui nous permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage (...) le dispositif est prêt, il sera ferme et nous ferons en sorte que la liberté de circulation puisse s’exercer", a déclaré devant la presse le préfet de police, Didier Lallement.

Des véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés dans la capitale vendredi après-midi.

Les convois n’en ont pas moins maintenu leur cap, animé par un esprit de convivialité et de lien social similaire à celui qui avait imprégné le début du mouvement des "gilets jaunes".

Des soutiens à la mobilisation ont déposé deux recours devant le tribunal administratif de Paris pour annuler l’interdiction de rassemblement.

"J’ai eu l’impression que le tribunal a été sensible (à nos arguments) qui a demandé à plusieurs reprises des éléments tangibles de la part de la préfecture. Ils ont été dans l’incapacité d’en produire", a déclaré à l’AFP, Me Juan Branco qui défendait un des recours.

La décision du tribunal est attendue dans les heures qui viennent.