Les réactions après le Codeco du 11 février 2022: le "soulagement" pour le patronat et l’horeca

Le Codeco de ce vendredi 11 février a fait un pas de plus dans les assouplissements BELGA

Baromètre en code orange, fin du télétravail obligatoire, suppression du masque pour les 6-11 ans: le Codeco de ce vendredi 11 février a fait un pas de plus dans les assouplissements. Comment ont réagi les différents secteurs face à ces nouvelles mesures? Petit tour d’horizon.

Le pays basculera en "code orange" vendredi prochain, le 18 février, a confirmé en conférence de presse le Premier ministre Alexander De Croo. Plusieurs autres décisions ont été prises lors du Codeco de ce vendredi. Parmi celles-ci: la suppression du masque pour les 6-11 ans, la fin du télétravail obligatoire ou encore la réouverture du monde de la nuit.

Les différents secteurs se sont exprimés par rapport aux nouvelles mesures présentées ce vendredi. Petit tour d’horizon.

Le patronat soulagé de la fin du télétravail obligatoire

Le patronat s’en réjouit, évoquant "une réelle bouffée d’air" pour les entreprises.

La Fédération des entreprises de Belgique se dit satisfaite des assouplissements annoncés, outre la fin du télétravail obligatoire, le Codeco a autorisé la reprise des événements de teambuilding.

"La fin du télétravail obligatoire permettra de réinstaurer une dynamique d’équipe. Toutefois, la bataille contre le coronavirus n’est pas encore finie. C’est pourquoi la FEB appelle aussi à continuer à miser sur la vaccination, la distanciation sociale et le respect des mesures sanitaires", commente Pieter Timmermans, CEO de la FEB.

L’Union wallonne des Entreprises embraie et estime que la suppression de l’obligation du télétravail "permettra de renouer le lien avec l’entreprise, mais aussi de recréer du lien social avec les collègues, ce qui était une attente forte avancée par de nombreux collaborateurs pour leur équilibre personnel et leur santé mentale".

"C’est aussi un soulagement pour de nombreux collaborateurs, qui souffraient de cette barrière physique devenue injustifiée, contreproductive et démoralisante", estime Olivier de Wasseige, administrateur délégue de l’UWE.

""Les collaborateurs pourront désormais se revoir et tirer de l’énergie d’une interaction réelle avec les autres", se réjouit le CEO de la fédération technologique Agoria, Bart Steukers. "Nous constatons également un besoin de retour au travail pour certains employés qui ont moins de contacts sociaux. Une présence régulière sur le lieu de travail est propice à un environnement de travail créatif et innovant et est nécessaire pour rester compétitif."

Pour l’organisation patronale flamand Voka, la fin de l’obligation du télétravail était "la seule décision logique" à prendre au vu de l’évolution de la pandémie.

Unizo salue de son côté "une étape importante vers plus de normalité" mais déplore le maintien temporaire de l’obligation de porter le masque dans les magasins, une décision "illogique" alors qu’il n’est plus obligatoire dans les discothèques, selon elle. Unizo plaide désormais pour un passage rapide au code jaune afin de pouvoir se passer du CST et de reléguer les masques à la poubelle.

Le syndicat neutre pour indépendants (SNI) se réjouit de son côté de l’impact que la fin du télétravail obligatoire pourra avoir sur la fréquentation de l’horeca et des commerces.

Les magasins de mode déçus de ne pas pouvoir se passer du masque

Le secteur de la mode est déçu que le port du masque soit encore imposé dans ses magasins. Mode Unie estime que les enseignes de vêtements ne constituent pas des lieux de contagion plus importants que les cafés et restaurants. Les clients de l’horeca ne seront pourtant plus tenus de porter un masque dans une semaine, à l’occasion du passage au code orange du baromètre corona, annoncé vendredi par le Comité de concertation.

"C’est très calme actuellement dans les magasins de vêtements et les bulles sont toujours respectées lorsque les clients font leur shopping, contrairement à ce que l’on peut voir dans l’horeca", pointe Isolde Delanghe, directrice de Mode Unie, la filiale d’Unizo pour les indépendants actifs dans le commerce de mode.

La levée du port du masque aurait en outre permis un véritable redémarrage de l’activité. "Lorsque le masque avait été abandonné en octobre, le secteur avait immédiatement constaté une augmentation dans les ventes. Cela prouve que les clients ont plus envie de se trouver des nouveaux vêtements quand ils peuvent le faire sans masque. Maintenir une obligation à cet égard pour les clients est une occasion manquée pour les commerçants de donner un départ solide à la nouvelle saison des ventes après quatre saisons entachées du coronavirus."

Le SNI a de son côté salué la possibilité de faire du shopping sans limite de nombre de personnes.

Un secteur horeca soulagé par la réouverture sans limite horaire décidée par le Codeco

Le secteur horeca poussait un véritable "ouf" de soulagement vendredi à l’issue du Comité de concertation et de la décision de basculer au code orange du baromètre corona à partir du vendredi 18 février. Cela signifie la réouverture du secteur sans limite horaire et la fin de la limitation du nombre de personnes par table (actuellement 6), et du port du masque obligatoire pour la clientèle. Seul le personnel a encore l’obligation de porter un masque. Le Covid Safe Ticket sera, en revanche, lui toujours nécessaire pour pouvoir accéder aux restaurants et bars.

"Cette réouverture sans limite horaire était plus qu’importante pour le secteur", souligne ainsi Fabian Hermans, le président de la fédération Horeca Bruxelles. "La fermeture obligatoire à minuit représentait un important manque à gagner pour les restaurants et bars", explique-t-il. Dorénavant, deux services seront à nouveau possibles en soirée, les bars pourront plus largement rouvrir et cela permettra de remplir la trésorerie. "Tout le secteur est dans une situation assez catastrophique à ce point de vue"’, alerte ce responsable.

"Il était grand temps", réagit, pour sa part, Erik Beunckens, directeur délégué de la Fédération des cafés de Belgique (FedCaf). "Notre secteur est vraiment dans une situation très précaire", s’inquiète-t-il. "Tout cela a pris beaucoup trop de temps. Le soutien aux cafés a disparu beaucoup trop rapidement, laissant beaucoup d’entre nous dans de réelles difficultés. Nous ne connaissons pas encore le bilan définitif mais, après une enquête auprès de nos membres, je crains que sur les 13.000 établissements actuels, moins de 10.000 subsisteront à la fin de 2022."

La fédération Horeca Bruxelles appelle dès lors à la mise en place de mesures de soutien pour le secteur par le gouvernement bruxellois, alors que des décisions en ce sens ont déjà été prises en Flandre et en Wallonie. "A Bruxelles, c’est toujours le flou complet", déplore Fabian Hermans, parlant de situation "catastrophique", avec des établissements dans l’hypercentre de la capitale perdant entre 40 et 60% de chiffre d’affaires.

Le secteur a par ailleurs un besoin criant de personnel, "à tous les niveaux: bars, boîtes de nuit, restaurants et restaurants d’entreprise", a encore souligné le président de la fédération Horeca Bruxelles.

Un personne qui devra continuer à porter le masque alors que cela ne sera plus imposé à la clientèle. "Encore une incohérence", regrette Fabian Hermans, qui espère que cette obligation tombera très rapidement.

"C’est vraiment très étrange", abonde la Fédération des cafés de Belgique. "C’est incroyablement fatigant et ennuyeux. Les clients peuvent laisser leur masque buccal sans le porter, ils ne doivent le porter que lorsqu’ils se déplacent, mais pour nous, c’est une journée entière de travail. Nous demandons que cela soit également modifié", insiste Erik Beunckens.

De son côté, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) se félicite de ces assouplissements, estimant qu’il "était urgent d’abolir également l’heure de fermeture et les limitations du nombre de convives par table dans l’horeca".

"La vie nocturne est autorisée à bourdonner à nouveau, l’heure de fermeture est abandonnée, plus de masques pour les clients, consommation debout, autant de personnes que l’on veut à table dans un restaurant ou lors d’une fête.... Nous sommes sur la voie de l’ancienne normalité. Aujourd’hui, l’orange apporte à nouveau avec lui des nuits pétillantes", se réjouit enfin Horeca Vlaanderen, la fédération flamande de l’horeca, qui espère un passage rapide du baromètre corona au jaune. Cela signifierait la fin du port du masque pour le personnel et du recours au CST pour pouvoir accéder aux bars, cafés et restaurants.

Fin de l’obligation du masque pour les moins de 12 ans: réactions partagées au sud

Une nouvelle réjouissante pour le Délégué général aux droits de l’enfant Bernard De Vos; prématurée, selon le groupe Parents et enseignants solidaires.

Il était question d’attendre le congé de détente (Carnaval) pour lever l’obligation de porter le maque pour les enfants de moins de 12 ans. Le Codeco a finalement avancé la date de quinze jours. Les enfants de moins de 12 ans ne devront plus porter le masque ni à l’école ni dans les magasins ni dans les transports publics ou ailleurs dès le 19 février.

"C’est décevant car ces quinze jours, qui ne représentent que 4 jours et demi d’école, vont laisser contaminer de nombreuses familles alors qu’on aurait pu attendre d’être plus bas dans les courbes pour le faire", a estimé Françoise Heine, porte-parole du groupe Parents et enseignants solidaires face à la crise covid-19.

Il s’agit en revanche d’une très bonne nouvelle, selon le Délégué général aux droits de l’enfant Bernard De Vos. "On sait qu’à l’école, le masque a freiné l’apprentissage de certains enfants et apporté des difficultés dans la relation entre les enfants et avec l’instituteur ou l’institutrice. Sans oublier les enfants qui rencontraient des problèmes physiques", a-t-il indiqué.

M. De Vos se réjouit aussi que le masque ne soit plus obligatoire dans les activités de loisirs, qui participent à l’éducation des enfants. "Quand on sait que certains adultes ont du mal à garder un masque pendant deux heures au cinéma, on comprend que cela soit été compliqué pour des enfants qui, à d’autres moments délicats de la crise, n’avaient jamais dû le porter au contraire des adolescents", a-t-il conclu.