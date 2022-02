Qui a tiré sur les statues du musée des Beaux-Arts, à Tournai? (vidéo et photos)

Un "souvenir" des incendiaires anglais?

Une troisième hypothèse, défendue par Étienne Boussemart, notre correspondant féru d’histoire, semble la plus vraisemblable pour expliquer l’origine de ces tirs.

"En mai 1940, nous explique-t-il, les troupes allemandes sont à nos portes et toute résistance se montre vaine. Les Anglais, qui occupent la ville, en ont fait évacuer la plupart des habitants. Mais ils vont aussi incendier l’hôtel de ville; nombre de témoignages attestent "avoir vu des soldats anglais transporter des bidons d’essence vers l’hôtel de ville"; je crois volontiers que ces soldats sont, eux, responsables de ces tirs vers le bronze de Charlier, ils n’étaient pas chez eux et, dans de nombreux cas, n’ont pas respecté non seulement le patrimoine mais aussi les maisons des habitants." L’expertise démontre que les tirs ont été opérés depuis l’étage de l’hôtel de ville qui est situé à proximité. EdA

C’est une hypothèse, bien sûr, mais qui correspond au comportement de certains Tommies en d’autres lieux au cours du dernier conflit mondial. Elle est d’autant plus plausible que le rapport de l’expert qui s’est penché sur la statue établit très clairement que les tirs provenaient bien de l’une des fenêtres de l’étage de l’hôtel de ville situé à quelques dizaines de mètres...