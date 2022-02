Passage du baromètre en orange, ça marche comment?

Le Codeco de ce vendredi 11 février 2022 devrait entériner le passage du baromètre du rouge vers l’orange.

Le Comité de concertation se réunit ce vendredi à 14 heures et tous les signaux sont au vert pour passer à l’orange sur le baromètre corona. "Le code orange, c’est pour le 18 février", a même avancé Pierre-Yves Dermagne au micro de Bel-RTL. Une date qui doit encore être validée par le Codeco du jour.

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (plus de limite horaire nocturne; masque facultatif pour le client; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse); dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non-dynamiques); pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges); ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.

Ce baromètre entré en vigueur le 28 janvier, prévoit trois couleurs: code rouge, code orange et code jaune. Les deux conditions pour passer du code rouge au code orange sont:

- moins de 500 lits occupés en soins intensifs

- moins de 150 admissions