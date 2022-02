Farid répond à votre question météo: "L’hiver est-il déjà plié cette année?" (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Jean-Philippe de Soignies: "Salut Farid, tu penses que c’est réellement cuit pour le ‘’vrai hiver’’ cette année? Qu’en est-il des prochaines semaines en basse Belgique? Merci d’avance pour tes prévisions." Farid donne son avis mais aussi son bulletin du week-end.

Bonjour Jean-Philippe et merci pour ta question! Bon je vais être honnête avec toi, je suis très pessimiste pour le retour de l’hiver et du grand froid en Belgique. On peut dire que les mois de décembre et janvier ne resteront pas dans les mémoires avec un ensoleillement déficitaire et peu voire pas de neige en plaine. La cause est cet anticyclone trop proche de nos régions empêchant toute dégradation ou descente froide digne de ce nom. Pour la suite, la deuxième décade de février devrait être un peu plus perturbée avant le retour de l’anticyclone fin de mois. Ce scénario collerait plus ou moins aux prévisions saisonnières annonçant une fin d’hiver et un début de printemps sec et doux. Pour un retour franc de l’hiver, je suis très pessimiste ?

Et sur le reste du pays?

Nous connaîtrons un chouette samedi mais bien froid le matin avec de fréquentes gelées. Un voile de nuages parfois épais dérivera de la mer mais l’ambiance restera lumineuse. En cours d’après-midi, un soleil encore plus généreux sur l’ouest tandis que les cirrus seront encore présents ailleurs mais l’ambiance agréable. Le vent soufflera de secteur sud jusque 35 km/h dans l’intérieur et 50 km/h au littoral et les maximas atteindront 7°C en plaine.

Dimanche verra le temps sec se prolonger jusqu’en toute fin d’après-midi où les premières pluies arriveront à la mer envahissant le reste du pays la soirée et nuit suivante. Les quantités de précipitations sont revues à la baisse mais attention tout de même aux rafales proches de 65 à 75 km/h dans l’intérieur voire 80 au littoral. Pic de vent attendu de 19H à lundi 02 H, rien de comparable à dimanche passé.