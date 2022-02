Voici l’œuvre choisie pour le parc Annie Cordy: les riverains en recours

Les riverains pas contents: "On ne va pas se laisser faire"

Cette nouvelle fresque est cependant loin de faire l’unanimité à Laeken. Dénonçant un vote "antidémocratique", les Amis du Parvis de Laeken demandent – depuis déjà belle lurette – le maintien de la fresque existante. Le porte-parole des riverains, Cédric Dartois, nous indique d’ailleurs que plusieurs recours juridiques ont été introduits. "On ne va pas se laisser faire", assure le Laekenois, qui remet en question les conclusions tirées par la Ville quant à l’amiante et la stabilité de l’édifice.

Un premier recours contre le vote a été récemment introduit auprès du ministère des Pouvoirs locaux, et un second auprès du Conseil d’État en annulation et en suspension. Parmi les griefs évoqués : l’ouverture du vote "au monde entier", l’absence de formulaire papier ("or, beaucoup de personnes âgées, et qui ont connu Annie Cordy, ne sont pas numérisées", nous indique le porte-parole) et des maquettes considérées comme "trompeuses" lors de la présentation du projet. Un troisième recours, auprès du Conseil d’État comme le deuxième, sera introduit prochainement concernant le résultat à proprement parler du vote.

Mais outre la sélection de la nouvelle œuvre, c’est tout le projet du réaménagement du parc Annie Cordy qui est remis en cause, avec en toile de fond le projet de serre urbaine, qui nécessite la destruction du bâtiment sur lequel se trouve l’œuvre inaugurée en présence de l’artiste en 2018. "Derrière la fresque se trouve la serre qu’on nous impose, et il n’y a aucune demande des habitants."