JO 2022: Bart Swings 10e du 10.000 m, l’or et record du monde pour le Suédois Nils van der Poel

Bart Swings a pris la 10e place du 10.000 m de patinage de vitesse des Jeux Olympiques de Pékin, ce vendredi en Chine. Le Suédois Nils van der Poel a lui remporté la médaille d’or tout en établissant un nouveau record du monde.

Aligné dans la sixième et dernière série face au champion en titre canadien Ted-Jan Bloemen, Swings a signé un chrono en 13:02.43. Il termine à la 10e place à 31.69 secondes de Nils van der Poel, qui a décroché l’or en pulvérisant son record du monde. Le Suédois s’est imposé en 12:30.74, un peu plus de deux secondes plus rapide que son précédent record établi à Heerenveen le 14 février 2021 (12:32.95).

Après sa victoire sur le 5.000m, Van der Poel remporte donc sa deuxième médaille d’or à Pékin. Le Néerlandais Patrick Roest termine sur la deuxième marche du podium en 12:44.59 devant l’Italien Davide Ghiotto, troisième en 12:45.98.

Septième du 5.000 m et treizième du 1.500 m, Bart Swings participera encore au départ groupé, son principal objectif, le samedi 19 février. Il y a quatre ans, il a remporté la médaille d’argent dans cette épreuve lors des JO de Pyeongchang.